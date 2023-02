Cidade de Minas terá réplica em tamanho original da Arca de Noé

Monte das Oliveiras, em Alpinópolis, no Sudoeste de Minas (foto: Divulgação)

Dimensões da Arca de Noé

Minas Gerais terá réplica em tamanho original da Arca de Noé, que, segundo a Bíblia, serviu de abrigo para a família de Noé e várias espécies de animais durante o dilúvio enviado por Deus à Terra. A estrutura será instalada no Monte das Oliveiras, maior cenário bíblico a céu aberto do Brasil - com cerca de 90 mil metros quadrados -, no município de Alpinópolis, Sudoeste do estado.A obra será construída pela Associação Apóstolo de Cristo, entidade mantenedora do Monte das Oliveiras, que sobrevive de doações, taxas de visitantes e subvenção municipal. Os membros da fundação não estimam o valor da construção, mas garantem que “Deus proverá” e eles vão conseguir. A estimativa de público anual é de aproximadamente 50 mil pessoas.O Monte das Oliveiras comemorará 40 anos no Dia de Pentecostes, em 28 de maio de 2023 - 50 dias depois da Páscoa. O presidente da Associação Apóstolo de Cristo, Marcelo Domingos Ferreira, contou como surgiu a ideia de edificar a Arca de Noé no local conhecido por contar a história do povo do deserto em formas de monumentos nas rochas.“A Arca de Noé será a primeira obra que será feira no tamanho real de acordo com os fundamentos e detalhes bíblicos. Resolvemos construir em uma reflexão, onde aproveitamos 40 anos de existência do Monte das oliveiras e esse é um marco dessa comemoração que consideramos os 40 anos muito significativo para a igreja, foi um período de muito reflexão e deserto”.A arca ficará em um espaço de 20 mil metros quadrados entre os monumentos Herodes e da gruta de Belém. “Essa obra será de muita importância no contexto do nosso turismo regional, pois irá destacar o nosso projeto Monte das Oliveiras a nível nacional. A Prefeitura Municipal de Alpinópolis está fazendo um investimento de uma casa de apoio ao turista que irá nos proporcionar condições de atender o movimento que irá acontecer com esta arca de Noé”, explica Marcelo.“Esse projeto da Arca de Noé servirá de muita reflexão, pois vivemos em um mundo secular, onde Sodoma e Gomorra parece estar no nosso meio e como esse projeto tem um cunho espiritual e bíblico temos que acreditar que Deus está usando a Associação do Monte das Oliveiras para mostrar que ainda vale a pena ser justo e como aconteceu com Noé e se um dia vir um outro dilúvio de uma forma diferente,que essa obra será um instrumento de reflexão e que no final Deus salvará a cada um que acreditar no seu projeto de salvação”, complementa.A arquiteta responsável é Carol Nassor, do escritório 'C ao Cubo arq&design'. Integrante da Associação Apóstolos de Cristo, ela não cobrará pelo trabalho. De acordo com livro Gênesis, a arca era de madeira e tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, o que dá, em medidas atuais, 135m x 22,5m x 13,5m (C-L-A).” Existem muitas teorias que se divergem sobre as dimensões exatas, estamos estudando a fundo, mas será próximo disso”, explica a profissional.Carol diz que vai buscar inspiração na própria Bíblia. ”Como comentamos, a Arca é citada em Gênesis. Porém, não podemos ignorar os diversos estudos que se dedicam a história de Noé. Além disso, existem duas réplicas da Arca construídas no mundo em tamanho real, uma na Europa e outra nos Estados Unidos, que estamos analisando”, explicou. “O sistema construtivos que estamos considerando será a união de peças pré moldadas e obra in loco”, conta a arquiteta.O projeto levará de 4 a 8 meses para ser concluído. Já a execução demorará de 8 meses a 2 anos, dependendo das disponibilidade de mão de obra e material. Quanto aos insumos utilizados, Carol Nassor e sua equipe estudarão a melhor e a mais duradoura escolha.