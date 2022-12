Maravilhas de Minas: confira quatro opções de roteiros

As opções turísticas no país são inúmeras, mas bem perto de Belo Horizonte existem possibilidades interessantes, com muitas atrações — e o melhor de tudo, baratas. O Circuito do Ouro é uma região turística de Minas Gerais, composta por 16 cidades que estão organizadas em quatro roteiros. Os municípios têm grande proximidade geográfica, semelhanças históricas e culturais.

Próximos à capital mineira, os roteiros concentram uma área marcada pelo Ciclo do Ouro e palco da Inconfidência Mineira. São lugares cheios de história, referência na arquitetura colonial, tradições religiosas e possibilidades, junto a trilhas e a uma gastronomia que vai muito além do pão de queijo.

Os visitantes têm à disposição belezas naturais, diversão e uma culinária bastante peculiar, ingredientes garantidos para quem procura atrativos em meio às paisagens do interior de Minas.

Segundo Márcia Martins, diretora-executiva da Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro (ACO), 16 municípios fazem parte de quatro roteiros turísticos (veja quadro), dos quais 15 cidades já incluídas dentro da estratégia de roteirização.

Márcia explica que os primeiros passos da ACO foram dados em 1991, no Santuário do Caraça, em Catas Alta, por meio do Fórum de Turismo do Circuito do Ouro. No ano 2000, ano de instituição da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, a associação ganhou personalidade jurídica, tornando-se assim Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro. “De lá pra cá, surgiu o então Ministério do Turismo com o programa de regionalização do turismo e a Lei do ICMS Turístico, em Minas Gerais.”









No mês das festividades de fim de ano, Ouro Preto e Mariana já estão em atmosfera natalina, iluminadas e com programação especial de Natal, inspiradas no tradicional Natal de Gramado (SC). Ouro Preto, cidade que é patrimônio mundial da humanidade, pela primeira vez reflete suas luzes em um cenário natalino com o Natal Luz. A árvore tem mais de 18 metros de altura, em frente ao Museu da Inconfidência, com a Vila do Papai Noel instalada na Casa de Gonzaga e diversas apresentações culturais, gratuitamente. A programação continua até 8 de janeiro de 2023.

Em Mariana, nesta sexta-feira (9/12), a cidade inaugura as festas com o tema Feliz Mariana! Sempre!, traz uma extensa programação cultural com apresentações de artistas da comunidade de toda a região, feira natalina de artesanato local e momentos de diversão para todas as faixas etárias. Além disso, a tradicional Casa do Papai Noel e totens vão descrever a história cultural da cidade.

Até 23 de dezembro, Itabirito garante uma programação que promete reunir apresentações musicais dos corais locais Novo Tom e Flor de Liz, além de peças teatrais, na sede do Ateliê de Artes Integradas. O evento também receberá o coro Tenores in Concert, na Igreja da Boa Viagem, entre outras atrações.

Em Nova Lima, a programação inclui cantata de Natal e apresentações da Escola Municipal de Dança, da Escola Municipal de Música José Acácio de Assis Costa, de corporações musicais, de orquestras, da Banda Bios Bombeiro Instrumental e Orquestra Show do Corpo de Bombeiros Militar. Para a alegria da meninada, a Casa do Papai Noel estará aberta para visitação de 14 de dezembro até a véspera de Natal.

Como de costume, anualmente, o Centro Histórico de Santa Bárbara vai receber uma linda ornamentação natalina que pode ser visitada até o início de janeiro. Além disso, uma trilha sonora natalina tomará conta das vias públicas do município e a Casa do Papai Noel será a atração para as crianças se recordarem do bom e barbudo velhinho.





Serviço





Programação de Natal

Circuito do Ouro

Site: circuitodoouro.tur.br

Redes sociais @circuitodoouro

Confira os roteiros do Circuito do Ouro

» Entre Serras da Piedade ao Caraça

Formado por Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, a região é destaque por suas belezas naturais, que proporcionam a prática de esportes ecológicos como o trekking e slackline. Os santuários ícones de Minas Gerais – Santuário da Piedade e o do Caraça – proporcionam uma visão incrível da região e possibilitam a oportunidade de visualizar de perto construções de arquiteturas centenárias e obras de Aleijadinho. Nesse roteiro, é possível ainda experimentar as famosas quitandas e doces mineiros que são primórdios da gastronomia mineira.





» Entre Cenários da História

O nome do roteiro já diz tudo! Tudo que se passa no imaginário das pessoas sobre Minas Gerais é possível vivenciar por aqui. As primeiras cidades de Minas Gerais nasceram nesse roteiro, ele apresenta fortes elementos arquitetônicos, históricos e culturais. O roteiro guarda, inclusive, municípios que são patrimônio da humanidade. Compõem o Entre Cenários da História as cidades de Congonhas, Ouro Preto, Ouro Branco e Mariana, que juntas oferecem uma experiência enriquecedora com grande parte do patrimônio histórico do país.





» Entre Trilhas, Sabores e Aromas

Composto por Rio Acima, Itabirito, Nova Lima, Sabará e Raposos, o roteiro oferece experiências únicas, tanto em contato com a natureza quanto na gastronomia. O Entre Trilhas, Sabores e Aromas, como o próprio nome sugere, proporciona atividades ao ar livre, bem pertinho da natureza. Além disso, por ele é possível apreciar a gastronomia mineira de um jeito exclusivo. Temos produção de cerveja artesanal, produtos à base de jabuticaba, o famoso pastel de angu e muito mais.





» Entre Ruralidades e Personalidades

Roteiro formado por Nova Era e Itabira – terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, onde é possível conhecer detalhadamente sua vida e obras através de memoriais, museus e bibliotecas construídos em homenagem ao escritor. Além de uma rota de personalidades importantes da cultura e literatura brasileira, o roteiro também proporciona aventuras ao ar livre, entre as serras dos distritos da região, onde estão localizadas mais de 40 cachoeiras. Em Nova Era, é possível embarcar em uma viagem aos séculos 18 e 19 ao visualizar a arquitetura colonial da Fazenda da Vargem e a Matriz São José da Lagoa – obra do mestre do estilo rococó Francisco Vieira Servas, que faz parte da cultura viva da cidade.