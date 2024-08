Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio em Valparaíso de Goiás (GO), por volta das 10h35 da manhã desta terça-feira (27/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco. As informações prévias das corporações são de que há três mortos: um casal que se jogou do apartamento em chamas com um recém-nascido.

Segundo o CBMGO, o incêndio foi controlado por volta das 11h20 e os militares, de Valparaíso (GO), Luziânia (GO) e do Distrito Federal, trabalham agora no rescaldo. O prédio teve de ser evacuado para que o incêndio pudesse ser debelado.

Por meio de nota, o CBMGO destacou que ainda não há informações sobre as causas do incêndio. "O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informa que as causas de incêndios só são determinadas após uma perícia técnica detalhada. Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa."





Nota do Corpo de Bombeiros de Goiás

O incêndio em Valparaíso foi controlado e as equipes estão agora no processo de rescaldo. Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal estão trabalhando no local. Infelizmente, foram confirmados três óbitos — um casal e uma criança — que se jogaram do apartamento em chamas.