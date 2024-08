Cerca de cem pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (23), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas estavam praticando Stand Up Paddle durante o nascer do sol, quando foram surpreendidas por fortes ventos.

Até o momento, sete pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana (3° GMar), com escoriações leves.

A corporação precisou utilizar moto aquáticas devido ao número de vítimas que caiu no mar ou que não conseguiram retornar para a orla. Alguns tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, sofrendo escoriações leves pelo corpo. O Exército também ajudou nos resgates.

