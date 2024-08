Um carro caiu em um buraco de obra ao sair da garagem de um prédio em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, nessa terça-feira (20/8). Câmeras de segurança flagraram o ocorrido.

Uma mulher de 37 anos conduzia o veículo. Ela não sofreu ferimentos, porém sua filha de 6 anos teve pequenas lesões no abdômen. O carro foi retirado do buraco com o auxílio de uma retroescavadeira.

À RBS TV, a moradora informou que na noite de domingo (18), os moradores do prédio receberam um aviso que uma obra para instalar uma tubulação de coleta de água da chuva seria realizada na segunda (19). Com isso, ela deixou o veículo na rua.

A mulher ainda contou que o buraco foi fechado com brita no final da tarde de segunda e ela colocou o carro de volta na garagem. Porém, o buraco foi reaberto sem aviso prévio aos moradores. A obra é da Prefeitura de Santa Rosa e está sendo executada por uma empresa terceirizada.

A motorista que caiu com o carro no buraco informou que a empresa que executa a obra se comprometeu a pagar todas as despesas.