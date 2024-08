Um homem de 58 anos foi mordido por uma cobra jararaca, em Guarujá (SP), e levou o réptil com ele dentro de uma sacola plástica até a unidade de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Caso aconteceu em 5 de agosto, mas o vídeo e as informações só foram divulgados agora. Na ocasião, após ser picado pela jararaca, o homem conseguiu capturá-la e levou o bicho até a Unidade de Pronto Atendimento do Perequê, onde foi atendido.





Imagens feitas por pessoas que estavam na UPA mostram o paciente sem camisa, enquanto segura o réptil pela cabeça com uma das mãos. Ele informou que foi picado enquanto estava trabalhando, segundo nota divulgada pela prefeitura de Guarujá.





Ele relatou que tentou afastar a cobra, mas foi picado pelo bicho na mão direita. Em seguida, por não reconhecer a espécie do bicho, disse ter capturado o réptil para auxiliar no atendimento médico. A identificação correta da espécie da cobra auxilia na aplicação do soro antiofídico adequado.





Homem recebeu os primeiros atendimentos na UPA e depois foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O UOL questionou a unidade de saúde, mas não obteve retorno.





Réptil foi solto na natureza. Ainda segundo a prefeitura, a cobra foi resgatada por agentes do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Civil Metropolitana da cidade e solta no Morro da Barra.





Jararacas são a espécie de cobra que mais pica pessoas no Brasil. A espécie é considerada bastante peçonhenta e sua mordida provoca dores e inchaço no local atingido, além de causar hemorragia. Após a picada, a pessoa deve buscar ajuda médica o mais rápido possível para o devido tratamento com soro antiofídico.