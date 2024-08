Um passeio de avó e neta virou caso de polícia e, quase um ano depois, uma obra de arte. É o que relatou a influenciadora Stefany Rohrs. Ela viralizou nas redes sociais ao contar que ela e a avó, Dona Ilka, foram abordadas pela polícia durante um bingo, prática proibida no Brasil. Um ano depois, ela presenteou a idosa com um quadro que retrata o momento.





No vídeo, Stefany conta que ela e a avó estavam em um bingo em Jaraguá do Sul (SC), onde moram. No local, havia outros idosos e famílias inteiras. Naquele dia, a polícia passou em frente ao local várias vezes. Suspeitando de alguma queixa sobre o barulho, os presentes tentaram controlar a agitação. No entanto, não conseguiram, e a polícia acabou invadindo o local.









A polícia voltou, parou, pegou o nosso globo com as bolinhas do bingo e fechou o bingo. As senhorinhas ficaram revoltadas, pois o bingo não é uma forma de vício. Elas vão lá para socializar, já que muitas moram sozinhas. Era o que eu fazia com minha avó, a gente ia criar memórias afetivas”, diz a jovem no vídeo.





Mesmo com o contratempo, avó e neta decidiram aproveitar o momento: enquanto a polícia fiscalizava o local, a jovem tirou fotos de Dona Ilka em frente à viatura policial, como se ela estivesse na mira dos agentes. Um ano depois, Stefany resolveu relembrar o episódio inusitado e mandou emoldurar a foto, presenteando a avó com a lembrança.











"Aí tem coisa”, diz a senhora antes de abrir o embrulho. Quando lembrou do momento, ela ainda garantiu que não ia gostar. “Se for isso, eu vou te matar”, ameaçou, arrancando risadas de todos os presentes.

Quando ela revela o presente, mostra orgulhosa o “enquadro”. “A polícia ali atrás”, diz a neta para o resto da família. No final, o vídeo termina com um beijo das duas.





Os internautas se divertiram com a história. “Recebeu um quadro sendo enquadrada”, escreveu um perfil. “A avó, conhecendo a neta como conhece, já sabia por onde vinha a surpresa”, observou outro. “Ser enquadrada com a avó no bingo, ninguém supera essa”, disse um terceiro.