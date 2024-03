Quem disse que tatuagem é só coisa de jovem? Prestes a fazer 91 anos, uma vovó decidiu que era hora de ganhar um novo desenho na pele. Acompanhada da neta Paola Borelli, que é criadora de conteúdo sobre moda de beleza nas redes sociais, dona Nereyde Drudi Borelli mostrou todo o processo de sua segunda tatuagem – a primeira feita quando ela tinha 89 anos.





Confiante, a idosa garante que não tem nenhum medo da agulha. “Olha bem para a minha cara, se eu sou mulher de fazer escândalo", diz no vídeo. Em seguida, a neta entrega que dona Nereyde levou o documento para provar que é maior de idade e que estava apta para se tatuar. “Vai que pensa que eu sou menor. De tamanho dá para confundir”, brinca a senhora.

Já com o tatuador em ação, ela garante que não sentiu dor. “É uma coisinha só, não é coisa de outro mundo não. (...) Tantas dores que eu já passei na vida. Isso aqui eu tiro de letra”, garante. A idosa ainda justifica que não sente dor porque tem a pele boa, e o tatuador, mãos de fada.

Sorridente durante todo o processo, a vovó se lamenta quando o trabalho do tatuador chegou ao fim. “Que pena, eu estava até gostando”, disse. No final das imagens, ela mostra orgulhosa sua tatuagem de Nossa Senhora Aparecida. “Aqui é light, zero dores”, afirma.

Tanta coragem e simpatia conquistou as redes sociais. “Tão satisfatório ver pessoas da melhor idade sem preconceito e se tatuando”, escreveu um perfil. “Ficou linda a tatuagem, mas o que eu mais gostei foi a alegria dela. Parabéns”, elogiou outro.

“Que linda!! Exemplo de alegria. Viver de boa. Curtir tudo da melhor forma e enquanto for possível!! Quero isso pra mim”, desejou um terceiro. As pessoas também compartilharam suas histórias com suas próprias tatuagens. “Que linda essa mocinha se tatuando, eu completei 62 anos em Dezembro e fiz minha décima primeira tatuagem , ganhei de presente de meus filhos”, relatou uma mulher.

A primeira tatuagem de dona Nereyde também foi registrada em vídeo pela neta, em 2022. “Tatuagem é uma coisa bem na moda, é uma coisa charmosíssima”, declarou no primeiro registro. Na época, ela gravou na pele corações e as iniciais dos nomes dos maridos e dos filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Borelli ???? Vou De Tranc?a (@voudetranca)

Aproveitando os elogios para a avó, Paola gravou um vídeo em que a senhora revela seus segredos de beleza. Ela contou que usa cremes hidratantes há cerca de 80 anos, citando marcas como Avon, Nivea e Boticário. No vídeo, a vovó ainda dá um conselho. “Use hidratantes e seja feliz. Sorria muito, porque isso faz diferença na sua vida, na sua pele”, indicou.