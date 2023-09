Vovó de 93 anos arrasa nas redes sociais com humor e irreverência

436

Grandma Droniak reúne mais de 13 milhões de seguidores e adora se apresentar como uma celebridade (foto: reprodução/Instagram)



Com muito humor e irreverência, a Grandma Droniak (Vovó Droniak), uma senhora de 93 anos, vem arrasando nas redes sociais e mostra que não existe idade para se tornar uma influencer de sucesso. Ela reúne mais de 13 milhões de seguidores e adora se apresentar como uma celebridade.









Em um dos vídeos ela se prepara para visitar a lápide de seu ex, Bruce. Enquanto se arruma, ela comenta que às vezes sente falta dele, pois ele beijava bem e escolhe uma cor de batom que Bruce costumava gostar. Ao mostrar o look completo, ela dispara: "Estou levando flores falsas para ele, para não morrerem como ele".

Além disso, a Vovó Droniak também ingressou no e-comerce e comercializa camisetas e ecobags com suas frases icônicas, como: “I slay while my haters lay” (eu arraso enquanto meus haters deitam), “You’re not invited to my funeral” (você não está convidado para o meu funeral) e “Slay every day” (arrase todo dia).

Quem é a vovó?

Lillian Droniak é natural de Connecticut, nos Estados Unidos e é avó de outro criador de conteúdo, Kevin Droniak. Tudo começou em 2012, quando Kevin postou o vídeo “Car Ride With My Crazy Grandma” (passeio de carro com minha avó doida) no YouTube.





O público gostou tanto da participação de Lilian no vídeo, que logo Kevin a convidou para aparecer cada vez mais vezes, virando uma presença constante. Do sucesso como convidada para a criação de seu próprio canal, foi um pulo.