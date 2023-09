Greta Thunberg será julgada novamente por suas ações climáticas

436

A ativista climática sueca Greta Thunberg será julgada novamente por "resistência à autoridade" por uma ação no fim de julho no porto de Malmö, sul da Suécia, anunciou o Ministério Público da cidade.



A data do julgamento está marcada para 27 de setembro, mas pode ser alterada.



Em 24 de julho, a ativista foi condenada a pagar multa por desobedecer a polícia durante um bloqueio no mesmo porto em 19 de junho.



Na data, Thunberg e outros ativistas bloquearam o acesso ao porto de Malmö para protestar contra o uso de combustíveis fósseis e se negou a obedecer ordens da polícia.



Poucas horas depois do primeiro julgamento, ela realizou uma ação similar.



"A manifestação não estava autorizada e provocou o bloqueio do tráfego. A jovem se negou a obedecer as ordens da polícia de abandonar o local", afirmou a promotora Isabel Ekberg. "Trata-se, portanto, de um caso de resistência à autoridade".



A ativista de 20 anos critica os líderes políticos e os governos pela inação na área climática.



Em agosto, ela cancelou sua participação na Feira do Livro de Edimburgo devido aos investimentos de um patrocinador do evento em combustíveis fósseis.