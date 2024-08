A chuva deve melhorar a qualidade do ar na cidade

A temperatura deve despencar até 22°C na cidade de São Paulo em apenas dois dias, conforme previsão do tempo divulgada pelo instituto de meteorologia Climatempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A capital paulista deve ter choque térmico nas próximas 48 horas. Segundo o instituto, a cidade de São Paulo ainda deve registrar até 32°C na sexta-feira (23), mas a temperatura máxima no sábado (24) não deve passar dos 22°C. Já no domingo (24), o dia promete ser gelado e chuvoso com menos de 10°C durante a madrugada, graças à frente fria que deve avançar para o Sudeste.





A chuva deve melhorar a qualidade do ar na cidade. A última passagem de forte frente fria, em 10 de agosto, provocou a chuva com 43,8 mm, superando a média histórica para agosto na capital paulista, que é de 32 mm.





Levantamento do Climatempo mostra que capital paulista teve poucos dias com chuva em cinco meses. Foram sete dias em abril, cinco em maio, nenhum em junho, dois em julho e dois em agosto até agora.





A onda de calor fez Defesa Civil decretar estado alerta na capital. No último sábado (17), São Paulo teve o menor índice médio de umidade relativa do ar dos últimos três anos, com 20,5%.





No domingo, a capital paulista teve a menor umidade relativa do ar absoluta de 2024: 13,2%, registrados na estação meteorológica automática da Sé, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).