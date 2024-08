Um adolescente de 16 anos invadiu uma escola em Planaltina, no Distrito Federal, armado com uma faca e manteve uma professora como refém, na tarde desta quarta-feira (21/8). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionadas para negociação.

A invasão ocorreu por volta das 13h, na Escola Classe 16 da Estância. Ainda não há informações sobre quem é o adolescente e se ele é aluno da escola. Por volta das 14h15, o menor foi rendido pelos PMs.

À reportagem, A.J, 50 anos, tio do menino, contou que soube do fato por volta das 14h e diz não saber o que teria motivado tal atitude do sobrinho. "Ele veio para o DF há dois meses e mora comigo. Ele havia começado a estudar nessa escola segunda-feira, então não sei o que possa ter acontecido", desabafou.

A professora mantida refém sofreu um leve corte no pescoço e as crianças foram retiradas a tempo.