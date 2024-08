Um piloto da antiga TAM Linhas Aéreas (atual Latam) relatou ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo que durante um voo, no dia 1º de outubro de 2007, precisou fazer uma "manobra evasiva" após o avião se aproximar de um objeto voador não identificado (OVNI), que ele acreditava ser uma “estação espacial”.

A informação foi disponibilizado pelo Arquivo Nacional, que tem um acervo de mais de 700 relatos, questionários sobre ocorrências, correspondências, fotografias, desenhos, áudios e recortes de jornais e revistas sobre objetos que foram vistos nos céus brasileiros ao longo dos anos.

A aeronave da TAM fazia o trajeto entre Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. O objeto luminoso teria sido visto por volta de 6h43, quando o avião sobrevoava a cidade paraense de Santarém.



Relato de piloto da antiga TAM sobre o avistamento de OVNI (foto: Divulgação/Arquivo Nacional)

"O piloto do voo TAM 8077, SBEG/SBBE FL390, sobrevoando o setor entre o VOR STM e a posição AMVER, fez manobra evasiva à direita até a proa 140 para evitar tráfego, alegando avistar tráfego posição 12 horas, emitindo forte luz. Também informou que o objeto era acusado no TC AS. O piloto informou ainda que a referida luz acompanhou o vôo até próximo de SBBE e que achava ser uma estação espacial", diz o documento.

Relato de piloto da antiga TAM sobre o avistamento de OVNI (foto: Divulgação/Arquivo Nacional)

O Arquivo Nacional destaca que os OVNIs não significam necessariamente a existência de discos voadores ou extraterrestres, pois esta denominação serve para designar qualquer objeto voador que não teve a origem identificada de maneira imediata. Ou seja, podem ser satélites, drones, balões, fenômenos naturais, entre outros.

Como acessar os relatos de OVNIs no Arquivo Nacional?

Para acessar mais documentos sobre OVNIs, basta seguir o passo a passo:





Com o login único do Gov.br, acesse sian.an.gov.br

No botão "Fundos e coleções" do menu superior, selecione a opção "Pesquisa Multinível"

Na lacuna "Código de referência", preencha com a sigla "ARX"

Abra o fundo "Objetos Voadores Não Identificados.

Os resultados possuem a identificação do ano do dossiê e aqueles com a expressão "Arquivo Digital" possuem arquivos digitalizados.