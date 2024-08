O adolescente de 16 anos apreendido por invadir uma escola em Planaltina e manter uma professora refém estudava na mesma instituição e havia começado os estudos na nessa segunda-feira (19/8), segundo informou o tio do menor à reportagem, o marceneiro A.J., 50 anos.

O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (21/8), por volta de 13h, na Escola Classe 16 da Estância. Segundo a Polícia Militar, o adolescente entrou na escola em posse de uma faca e manteve uma professora refém por cerca de uma hora. “Eu saio para trabalhar todo dia as 4h e ele mora comigo. Hoje, por volta das 14h, eu recebi a notícia. É um desespero, né? Não sei o que pode ter levado ele a fazer isso”, desabafou o tio.

A.J. achou estranho o fato de o sobrinho ter ido à escola no período da tarde de hoje, uma vez que o menor estuda à noite, pelo programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As circunstâncias do crime ainda são apuradas pela Polícia Civil.

As informações preliminares dão conta que o menor teria utilizado drogas momentos antes. “Ele estava em tratamento psiquiátrico e tomava remédio. Há dois meses ele veio do Piauí para o DF morar comigo. O que eu sei é que ele não queria estudar, mas o Conselho Tutelar exigiu e ele tinha começado as aulas na segunda-feira”, disse o tio.

Após quase uma hora de negociação, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram deter o menor. Com ele, os PMs apreenderam duas facas. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A professora sofreu um corte leve no pescoço e as crianças foram retiradas a tempo.