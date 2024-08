O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, desabou na tarde desta sexta-feira (30/8). De acordo com informações do jornal “Diário de Pernambuco”, havia fiéis no momento do desabamento - há feridos e, segundo a Polícia Militar, há duas pessoas mortas sob os escombros.

Ainda de acordo com a reportagem, estão no local o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Defesa Civil, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML). A vice-governadora, Priscila Krause, também acompanha. Várias ambulâncias socorreram os feridos.



O Santuário é um dos mais populares da cidade e fica no Morro da Conceição, na Zona Norte. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, já se manifestaram sobre o acidente.







Aguarde mais informações