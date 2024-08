Um coronel Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de 55 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma academia de Vicente Pires (DF). Ele teve um mal súbito na noite de quarta-feira (29/8) e foi atendido pelo CBM.

Conforme informado pela corporação, a vítima que integrava a reserva remunerada, foi socorrida ainda no local. Foi realizado processo de reanimação e após 45 minutos e a parada foi revertida. Mas durante a noite, ele morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta.

"No local da ocorrência, a equipe de socorro verificou que se tratava de uma vítima de mal súbito, se encontrava em parada cardiorrespiratória e já havia dois militares do CBMDF, que se encontravam no estabelecimento, realizando massagem cardíaca. Os militares, inclusive a equipe médica avançada, iniciaram o protocolo de reanimação e após 45 minutos lograram êxito", explicou o Corpo de Bombeiros, em nota.

A vítima foi transportada pelos socorristas para o Hospital Anchieta, em Taguatinga, "com os sinais vitais reestabelecidos, inconsciente e instável".

"Lamentamos informar que o Sr. I. S. G., de 55 anos, Coronel do CBMDF da reserva remunerada, apesar de todos os esforços das equipes de socorro e equipes médicas, veio a óbito na UTI do Hospital Anchieta", informou a corporação.

A Academia Evolve disse, em nota enviada à reportagem, que lamenta muito pelo ocorrido. "Houve esse incidente e o socorro foi prestado imediatamente pelo Corpo de Bombeiros e Policia Militar", afirmou.