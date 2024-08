A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou a segunda fase da Operação Mãos Leves nesta quarta-feira (28/8). A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial investiga um esquema de adulteração de máquinas de bichinhos de pelúcia e verificou a existência do "golpe da garra fraca".

Policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão. A investigação apontou que o grupo instalava, em cada máquina, um contador de jogadas que interfere na corrente elétrica que alimenta a garra para fisgar as pelúcias, que o cliente acredita controlar.

Com isso, somente após um determinado número de créditos o grampo liberava a potência necessária para pegar um brinquedo, forçando os consumidores a gastar mais dinheiro.



Além das máquinas, foram apreendidos celulares, computadores, notebooks, tablets e documentos. Os itens serão examinados para que a Polícia Civil consiga mais informações sobre a estrutura do grupo criminoso. As informações são do portal g1.



A primeira fase da operação foi deflagrada em maio deste ano. Na época, 80 máquinas foram apreendidas e encaminhadas para perícia.



Os investigados poderão responder por crimes contra a economia, contra o consumidor, contra a propriedade imaterial e associação criminosa, além da contravenção de jogo de azar.