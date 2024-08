O interior de São Paulo enfrentou uma onda de incêndios no final de semana. Entre os locais atingidos pelas chamas está um assentamento entre Pradópolis e Guatapará, onde moram 200 famílias. O fogo matou 217 animais, entre frangos, galinhas e porcos.

Nenhum dos moradores se feriu, mas oito casas e plantações de milho foram destruídas. "Era muito fogo, muito alto, rápido, o vento ajudou a esparramar muito rápido. Muitos ficaram sem moradia mesmo", disse a agricultora Andréia dos Reis à EPTV.

No interior paulista, o fogo começou na quinta-feira (22/8) e se encerrou no domingo (25/8). Na sexta-feira (23/8) e no sábado (24/8), casas foram evacuadas, rodovias bloqueadas e viajantes impossibilitados de chegarem ao destino, devido às condições respiratórias extremas de poluição.

Regina Aparecido Gomes, também moradora do assentamento, descreveu o momento em que as chamas tomaram conta do local. "O fogo estava longe. De repente, começou a ventar muito forte. A gente já pegou, pulou para o milho e só arrasou com tudo", afirmou também à EPTV.

Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) não há mais nenhum foco ativo de incêndio. O estado tinha seis pontos ativos ainda na noite de domingo.

Prefeituras da região e a Defesa Civil de São Paulo se mobilizaram para ajudar as famílias atingidas. Foram entregues água, comida e colchões.

Incêndios

Exatos 2.621 focos de incêndio foram registrados em São Paulo entre quinta e sábado pelos satélites de referência do Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Houve acidentes e interdições nas estradas, devido à baixa visibilidade, bem como mortes de pessoas que tentavam apagar as chamas em Urupês (SP).

O governador do estado informou, em entrevista à Globonews, que três pessoas foram presas em São José do Rio Preto (SP), Batatais (SP) e Porto Ferreira (SP) por provocar incêndios criminosos.