Conversa de Rodolfo com o hacker no Instagram

A tentativa de recuperar a conta do Instagram de um motorista de aplicativo, 31 anos, de Santos, no litoral de São Paulo, causou surpresa. O profissional foi surpreendido com uma proposta inusitada: mandar alguns vídeos para despistar seus seguidores no perfil hackeado e, assim, receber parte dos lucros adquiridos.



Segundo o G1, Rodolfo Moraes entrou em contato por meio de outra conta que mantém na rede social e chamou o golpista em seu perfil hackeado. “O que eu achei engraçado foi ele tentar me puxar para o lado dele, me oferecer dinheiro [...]. O cara hackeia a minha conta e ainda tenta me levar para o caminho errado da coisa”, disse ao portal de notícias. Depois, o homem também debochou de suas fotos: “porque ce gosta tanto de correr? (sic)", pergunta.





Ele comenta, ainda, que estava até pensando em enrolar a conversa para “ver se mandava algum dinheiro”, mas decidiu “deixar quieto”. Rodolfo teve seu login suspenso mais de uma vez enquanto tentava entrar na rede social e achou estranho, mas só percebeu que havia sido hackeado no dia seguinte, quando amigos o marcaram em uma publicação e o golpista republicou.

Ele entrou em contato por meio de outra conta que mantém na rede social e chamou o golpista em seu perfil hackeado Reprodução/Arquivo Pessoal





O criminoso agiu publicando falsos anúncios sobre transferências financeiras que, supostamente, retornariam um valor maior que aquele depositado.





A vítima avisou os amigos sobre a perda da conta e alertou os familiares, principalmente os mais velhos por considerá-los mais suscetíveis ao golpe. O motorista também tentou recuperar o perfil pelo "esqueci minha senha", mas não funcionou.





“Basicamente, eles falam que vão mandar um link para o seu e-mail para você fazer o reconhecimento de identidade. Estou esperando esse link até agora [...]. Eu fui tentando, tentando, e não consegui. Não tive retorno nenhum”, relatou ao G1.