Clube do Vinho reúne altos executivos para falar sobre IAs

A 6ª edição do Clube do Vinho Altos Executivos, que ocorreu no dia 22 de agosto no Palácio Tangará, em São Paulo, reuniu mais de cem empresários e representantes de diversas empresas para comemorar o 23º aniversário da LPM Global Relations, uma empresa dedicada a altos executivos C-Level no país. O encontro foi marcado por troca de informações e conexões profissionais, em um ambiente onde muitos dos presentes raramente têm tempo para se conectar por conta própria. Além de fomentar negócios, uma das principais finalidades do evento, houve também momentos de descontração e celebração.

Sandra Dias, High Level Business Strategist International Executive e CEO da LPM Global Relations, destacou a importância do evento, que contou com quatro palestrantes de renome: Arnaldo Aimola, executivo da Amazon; Mário Toews, sócio-fundador da Datalege Consultoria; Flávio Lima, fundador da MOVEO Consultoria; e Marcelo Murilo, vice-presidente e conselheiro do grupo Benner. Eles trouxeram visões distintas sobre a inteligência artificial, um tema cada vez mais essencial para o dia a dia corporativo.

De acordo com Mário Toews, o evento abordou temas como tecnologia e negócios, que estão no centro da agenda dos executivos. "Foi minha primeira vez aqui e escolhi um tema provocativo, sobre como utilizar a inteligência artificial dentro do contexto legal." Arnaldo Aimola, da Amazon, que participou como palestrante pela segunda vez, destacou a importância do Clube do Vinho Altos Executivos para a conexão e o networking entre executivos. "Todos os conteúdos compartilhados em todas as edições do evento são relevantes em relação ao tema. A expectativa para este ano não foi diferente; todos tiveram acesso a um conteúdo bem elaborado, e tivemos muita troca de informações, que agregou ao nosso conhecimento. Foi ótimo conhecer pessoas interessantes do cenário atual." Aimola também mencionou sua experiência anterior com a Sandra Dias e a equipe da LPM Global: "Fiz um processo com a LPM em 2013, quando estava ressignificando minha carreira em uma função de gestão executiva, e o processo me ajudou bastante."

Marcelo Murilo, da Benner, comentou sobre a relevância do tema da inteligência artificial e o impacto que ela está gerando no mercado. "Cada palestrante abordou um aspecto diferente. Eu foquei na governança e na estratégia dentro das empresas, destacando o que os executivos devem fazer para garantir que a inteligência artificial traga benefícios reais e não seja apenas mais um projeto sem resultados. A ideia é transformar a inteligência artificial em uma estratégia e não em um motivo de desespero, como tem acontecido."

Flávio Lima, da MOVEO Consultoria, elaborou uma palestra abordando as novidades do mundo da IA. Ele finalizou com uma pergunta reflexiva: "Será que a IA não existia antes?" Severino Benner, CEO do Grupo Benner, elogiou a iniciativa: "Sandra está de parabéns. Foi uma oportunidade para conhecer outros executivos, confraternizar e, claro, apreciar um bom vinho no Palácio Tangará." Sandra Dias comemorou: "Nossos palestrantes abordaram temas atuais, com destaque para as nuances da inteligência artificial e a importância da LGPD no contexto jurídico. A troca de ideias foi enriquecedora, e os executivos saíram daqui com novas perspectivas e conhecimentos a serem implantados nas organizações de renome."

Durante as palestras, homenagens foram feitas, ressaltando o impacto e a importância das discussões promovidas. "Embora não tenhamos revelado os vinhos premiados antecipadamente, eles foram muito bem recebidos pelos participantes, assim como o momento que preparamos", acrescentou Sandra Dias.

Com a presença de presidentes e vice-presidentes de algumas das maiores empresas do Brasil e do exterior, o Clube do Vinho Altos Executivos consolidou-se no calendário corporativo anual para essa classe. "Foi uma honra reunir mentes tão brilhantes para celebrar o aniversário da nossa empresa. Estamos entusiasmados com o evento e com a repercussão das palestras e do networking que foi gerado através dele", disse Sandra Dias.

Sandra Dias também destacou o trabalho de sua equipe. "Nossa equipe trabalhou com dedicação e empenho para garantir que tudo saísse como planejado. O recente rebranding da nossa marca, aliado à assessoria que nos acompanha, foi crucial para a execução do evento. Todos, desde a organização até a execução, desempenharam um papel essencial para que este fosse um momento importante para a nossa empresa."

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a homenagem feita a Larissa Gracci, que, através do trabalho da Sandra e da LPM Global Relations, na divisão de Transição Executiva, teve sua carreira bem preparada e foi realocada no mercado em pouco tempo, assumindo uma posição em uma das maiores incorporadoras do país. Este foi um testemunho do impacto e da eficácia dos serviços oferecidos pela LPM.

Sandra também refletiu sobre a importância da constante renovação no mundo corporativo: "A renovação é uma jornada contínua. Não existe meio treinamento, não existe 'amanhã eu vou fazer'. A evolução é contínua, inequívoca e não vai parar pois é do agora. Não é fácil chegar ao topo, mas se manter lá é ainda mais difícil, e replicar esse sucesso para uma equipe é um desafio ainda maior. Foi um grande sucesso, e nos vemos no 7º Clube do Vinho Altos Executivos", finalizou Sandra Dias.