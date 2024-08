Mostra impulsiona mercado de Arquitetura no Interior SP

Nos últimos anos, o mercado de arquitetura segue em um ritmo acelerado de crescimento e transformação. Neste viés, o crescimento econômico e populacional de cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto, principal cidade da região Noroeste Paulista, tem sido um dos principais motores desse avanço por atrair empresas em busca de melhores condições logísticas e de custo, o que tem gerado um aumento significativo na demanda por projetos corporativos, residenciais e infraestrutura urbana.

Mais um fator destacado pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) que impulsiona o setor de arquitetura é o perfil inovador dos profissionais. "Arquitetos do interior têm se sobressaído pela criatividade e pela adoção de práticas sustentáveis, integrando tecnologia e design para criar espaços que atendem às novas demandas de um público cada vez mais exigente e consciente", destaca a vice-presidente de Comunicação da AsBEA, Vanessa Paiva.

Outro fator que corrobora para o boom deste setor é a realização de eventos como a Mostra Arq Design de São José do Rio Preto, em cartaz no Riopreto Shopping, até o dia 8 de setembro, em uma área com mais de 3 mil metros quadrados no estacionamento do shopping, englobando 22 ambientes assinados por 36 arquitetos, designers de interiores e paisagistas com o tema “Vida em Movimento”. O evento se posiciona entre as principais mostras de arquitetura do interior de São Paulo, ao lado de Casacor Ribeirão Preto e Campinas Decor. "A expectativa para este ano é ultrapassar 15 mil visitantes de mais de 200 cidades”, afirma o diretor criativo do evento, João Spode.

Dentro deste contexto, outro ponto destacado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), responsável pela criação do Atlas de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo, é a relevância de eventos e ações para a valorização do setor. “Iniciativas como a Arq Design desempenham um papel importante na movimentação do mercado de Arquitetura e Urbanismo na região do Noroeste Paulista por apresentar a Arquitetura ao público, a valorização dos profissionais na sociedade e proporcionar experiências enriquecedoras aos visitantes", afirma Maria Heloísa Maltarolo, coordenadora do escritório descentralizado da regional de São José do Rio Preto do CAU/SP.

“Entendemos que nosso papel é crucial na divulgação de tendências para o público em geral e na promoção da troca de experiências entre os profissionais da área por meio dos ambientes que podem ser visitados e dos eventos como talks, palestras e workshops”, reforça Spode.

A Mostra Arq Design 2024 é apresentada por Bild Desenvolvimento Imobiliário e Riopreto Shopping, com o patrocínio do Mestre Marceneiro como Master Fornecedor Exclusivo. O evento é desenvolvido e organizado pela 8 MKT & Eventos, tem João Spode como diretor criativo e Marcelo Cury, Carol Shimizu e Augusto Azevedo na curadoria da mostra. Mais informações e ingressos no site www.mostraarqdesign.com.br.

O elenco e os ambientes desta edição:

1 – Bilheteria Garagem BYD, por Jéssica Cabrera

2 – Biodomus Garden, por Biodomus Paisagismo – Aline Restivo

3 – Loft Cinesia, por Duo Arkhé – Thiago Castro e Vitória Alves

4 – Jardim do Loft, por Vânia Carollo Paisagismo em collab com Duo Arkhé

5 – Casa Ato Mobília 22, por Tarcísio Dantas

6 – Suíte Garden, por Juliana Valência

7 – Mantáh Casa, por Lilian Catharino

8 – Suíte Una Hilton Garden Inn / Celmar Rio Preto, por Eider Ulian

9 – Casa Dani Fernandes, por João Vitor Lima

10 – Varanda Livre, por Jill Castilho

11 – Na Toca Brinquedoteca, por Toca Arquitetura Infantil - Thais Manfrin

12 – Day Off Café, por Isabela Ceron

13 – Suíte da Bebê, por Emily Sant`anna em collab com Carlos Souza

14 – Varanda Gourmet, por GW Construtora – Guilherme Gutierre, Wesley Calejure e Lucas Souza

15 – Lounge AZ | Experiência Jeep, por Daniela Abudi Arquitetura

16 – Casa Sayab Predilecta Rio Preto | L’Or Imóveis, por Lucas Carrara

17 – Casa de Campo A Rosa, o Sol e o Vento Climaster | NR Iluminação, por Rose Kumayama

18 – Jardim Pausa em Movimento, por Simone Bertonha

19 – Wine Bar Alupoli | Inova House, por Paiva e Passarini Arquitetura – Vanessa Paiva e Cláudia Passarini em collab com Lucas Fernandes

20 – Loja Nação Valquírias, por Essere Arquitetura e Design – Cláudia Rinaldi e Flávia Macagnani em collab com Giovana Savarese

21 – Lavabo Galeria Sincol, por ID4 Arquitetura e Meio Ambiente – Marcelo Cury, Carol Shimizu e Augusto Azevedo

22 – Sushi Bar Delta Rio Elevadores | Jangada, por AP+URBANO CO. Collab Criativo - AP Arquitetura - Flavio Antoniali e Vivian Pontes e Studio Urbano - Rone Marthins e Gabi Canola