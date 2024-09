Fogo consome construção icônica do Rio de Janeiro, onde funcionou uma das casas de shows mais famosas do país, o Canecão

O prédio onde funcionava antiga casa de shows “Canecão”, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, é atingido por incêndio na manhã desta quarta-feira (04).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h55 da manhã e já atua no combate às chamas. Ainda segundo a corporação, como o estabelecimento estava desativado, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre as causas do incêndio.





A reportagem da Super Rádio Tupi entrou em contato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelo Canecão, mas ainda não obteve resposta.