Nos últimos tempos, Deolane Bezerra, conhecida tanto pelo seu trabalho como advogada quanto pela sua presença nas redes sociais, tem surpreendido seus seguidores com uma nova aquisição de tirar o fôlego: uma espetacular casa de praia localizada no litoral de São Paulo.

O tamanho e luxo dessa mansão têm chamado a atenção de todos, e muitos se perguntam onde fica, quanto custou e como é a nova residência de Deolane Bezerra.

Quem é Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra é advogada e influenciadora Reprodução/ Instagram

Primeiramente, é importante conhecer um pouco mais sobre Deolane Bezerra. Além de advogada, ela ganhou notoriedade nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida e de sua rotina com os seguidores. Com uma personalidade carismática e um estilo de vida extravagante, Deolane conquistou uma grande base de fãs e admiradores.

Ela também ficou conhecida por sua participação em reality shows, onde demonstrou sua personalidade forte e autêntica.

Onde fica a casa de praia de Deolane Bezerra

A casa de praia de Deolane Bezerra está localizada na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo, um dos destinos mais desejados do Brasil para quem busca a combinação perfeita entre beleza natural e infraestrutura de alto padrão. A região oferece praias paradisíacas, vistas deslumbrantes e uma variedade de opções de entretenimento.

A escolha de Deolane por esse local não poderia ter sido mais acertada, pois sua nova mansão está situada em um lugar que combina privacidade e acesso a todas as comodidades necessárias.

Sala tem três ambientes Reprodução/ Instagram

Quanto custou a casa de praia de Deolane Bezerra

Quanto ao custo da casa de praia, Deolane Bezerra desembolsou nada menos que R$ 15 milhões para adquirir essa propriedade espetacular. Esse valor não apenas reflete o luxo e a exclusividade do imóvel, mas também demonstra o sucesso que Deolane alcançou em sua carreira. Ela mesma compartilhou em suas redes sociais que se sente merecedora desse investimento impressionante, o que mostra sua determinação e perseverança.

Como é a casa de praia de Deolane Bezerra

A casa de praia de Deolane Bezerra é verdadeiramente espetacular em todos os aspectos. Com um design arquitetônico moderno e elegante, a mansão se destaca na paisagem litorânea.

Casa de praia tem 8 suítes Reprodução/ Instagram

Ela conta com uma ampla área construída, 8 suítes luxuosas que oferecem vistas panorâmicas para o mar, mais de 10 banheiros e sala com três ambientes. Além disso, a propriedade possui uma piscina de tirar o fôlego, um amplo jardim bem cuidado e até mesmo um heliponto para facilitar o acesso de Deolane e seus convidados.

A decoração da casa é digna de revistas de design de interiores, com móveis de alta qualidade, detalhes sofisticados e uma atmosfera que combina conforto e sofisticação. A cozinha é equipada com os mais modernos eletrodomésticos, tornando-a ideal para a preparação de refeições gourmet. A área de lazer inclui uma sala de cinema, uma adega, um espaço de spa e uma academia totalmente equipada.

O exterior da mansão não fica atrás em termos de comodidades. A piscina é rodeada por espreguiçadeiras e cabanas luxuosas, criando o ambiente perfeito para relaxar e aproveitar o sol. Além disso, a propriedade oferece acesso direto à praia, permitindo que Deolane e seus convidados desfrutem das águas cristalinas e da areia dourada sempre que desejarem.

Área de lazer tem piscina, academia e spa Reprodução/ Instagram

A casa de praia de Deolane Bezerra é uma verdadeira obra-prima do luxo e do conforto. Com uma localização privilegiada, um investimento considerável e um design deslumbrante, ela reflete não apenas o sucesso da influenciadora e advogada, mas também seu gosto refinado e estilo de vida sofisticado.

Para aqueles que acompanham Deolane nas redes sociais, sua nova mansão é uma prova de que os sonhos podem se tornar realidade com determinação e dedicação.