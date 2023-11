Quando pensamos em magnatas do mundo tech, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, é inquestionavelmente um dos primeiros nomes que nos vêm à mente. Recentemente, ele fez uma aquisição que tem dado o que falar: uma mansão em Miami, avaliada em nada menos que R$ 400 milhões!

Se você está curioso para saber mais detalhes dessa ostentação do mundo imobiliário, continue lendo e divirta-se.

Onde fica a mansão de Jeff Bezos

A mais nova aquisição de Bezos não está localizada em qualquer lugar de Miami. A mansão está situada em uma ilha chamada Indian Creek, também conhecida como "Billionaire Bunker". E quando se trata de vizinhança, Bezos agora faz parte de um seleto grupo, pois essa ilha é notória por ser o lar de diversos bilionários e celebridades.

Próxima ao continente, mas garantindo a privacidade que apenas uma ilha pode oferecer, Indian Creek tornou-se o destino de luxo para muitos que buscam exclusividade.

O que é o Billionaire Bunker

A nomenclatura "Billionaire Bunker" não foi dada a Indian Creek à toa. Essa ilha, que já foi palco de diversas transações milionárias, é reconhecida por sua privacidade e segurança máxima. Afinal, estamos falando de uma ilha que possui uma força policial própria para apenas 30 residências! Sim, você leu certo.



Billionaire Bunker é uma ilha com vigilância rigorosa em casas de milionários e bilionários Todd Michael Glaser/ Dina Goldentayer

E essa não é a única característica que faz do local um "bunker". Com uma estreita relação entre moradores e administração local, Indian Creek mantém uma vigilância rigorosa, garantindo a paz e tranquilidade de seus seletos habitantes.

Como é a mansão de Jeff Bezos

Cozinha é luxuosa Reprodução/ Bloomberg

Agora, vamos ao que interessa: a fabulosa mansão de R$ 400 milhões. Anteriormente, a propriedade pertencia a um brasileiro. Com um vasto espaço de 2.300 metros quadrados, o novo lar de Bezos tem tudo que se espera de uma residência de luxo: uma piscina enorme, um campo de golfe, vistas panorâmicas e claro, um jardim impecável.

Piscina tem vista para o oceano Reprodução/ Bloomberg

As imagens divulgadas mostram um interior sofisticado, com decoração elegante e muito espaço para entretenimento. Detalhes em mármore, um paisagismo de tirar o fôlego e a proximidade com a água, tornam este refúgio ainda mais cobiçado.

Quem é Jeff Bezos

Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do mundo Divulgação

Se você ainda não está familiarizado com o nome Jeff Bezos, vamos a uma breve retrospectiva. Fundador da gigante Amazon, Bezos começou sua trajetória vendendo livros online, e hoje, sua empresa se transformou em um império de varejo, tecnologia e entretenimento.

Durante muitos anos, ele foi considerado o homem mais rico do mundo. E embora tenha passado o bastão do cargo de CEO da Amazon, Bezos continua sendo uma figura proeminente no cenário global, tanto em negócios quanto em inovação.

Suas ambições não param por aí: com sua empresa Blue Origin, ele almeja levar o homem ao espaço e talvez até colonizar outros planetas. Mas, enquanto isso não acontece, parece que ele encontrou um belo cantinho aqui na Terra para chamar de seu.



Em resumo, a nova mansão de Jeff Bezos em Miami é apenas mais um dos capítulos da vida extravagante desse magnata. Situada em uma ilha repleta de exclusividade e luxo, essa propriedade reflete bem o status e a grandiosidade de um dos empresários mais bem-sucedidos de nossa era.

E aí, que tal uma visitinha quando estiver em Miami? Brincadeirinha, é claro! Mas sonhar (e admirar) não custa nada.