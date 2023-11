Imagine ter uma mansão de tirar o fôlego em um dos destinos mais paradisíacos do Brasil. É exatamente isso que Jade Seba conquistou em Búzios, uma casa de praia que virou refúgio dos famosos e um verdadeiro sonho de consumo para muitos.

Neste artigo, vamos te contar todos os detalhes dessa propriedade incrível, quem é Jade Seba, quanto custou essa mansão dos sonhos e quanto você precisa desembolsar para se hospedar lá.

A história da mansão

Tudo começou em 2021, quando Jade Seba realizou um dos seus maiores sonhos: a compra de uma casa de praia em Búzios, Rio de Janeiro. O investimento? Nada menos que R$ 5 milhões, de acordo com informações da Revista Casa e Jardim. Essa cifra impressionante é um reflexo do encanto que essa propriedade exerce sobre quem a visita.

Piscina imita uma praia Reprodução/ Airbnb

Os detalhes da mansão

A mansão de Jade Seba é um verdadeiro paraíso tropical. Localizada em uma área privilegiada de Búzios, ela conta com uma arquitetura que combina perfeitamente com o ambiente praiano, com amplos espaços abertos, piscina de tirar o fôlego, áreas de lazer incríveis e uma vista de tirar o chapéu. Os interiores da casa também são deslumbrantes, com uma decoração que mescla elementos rústicos e contemporâneos, criando um ambiente aconchegante e luxuoso ao mesmo tempo.

Quem é Jade Seba?

Jade Seba e o marido, o ator Bruno Guedes Reprodução/ Instagram

Jade Seba é uma personalidade conhecida no Brasil, principalmente por sua atuação como influenciadora digital e apresentadora. Com milhões de seguidores nas redes sociais, Jade conquistou seu espaço no mundo da moda e da beleza, tornando-se uma referência para muitos jovens. Sua carreira começou no YouTube, onde compartilhava dicas de beleza e moda, e desde então, seu sucesso só cresceu. Além disso, ela também se aventurou como apresentadora de TV e atriz, provando sua versatilidade.

Famosos que já se hospedaram lá

A mansão de Jade Seba em Búzios se tornou um verdadeiro refúgio para celebridades brasileiras em busca de momentos de tranquilidade e lazer. Entre os famosos que já se hospedaram lá, destaca-se a cantora Lexa, que passou alguns dias nesse verdadeiro paraíso.

As diárias da mansão custam quase R$ 3 mil. Uma experiência única e luxuosa para quem deseja desfrutar da beleza e do conforto desse lugar incrível.

O que esperar ao se hospedar na mansão de Jade Seba?

Se você decidir investir em algumas diárias na mansão de Jade Seba, pode esperar uma experiência inigualável. Além de toda a beleza natural que Búzios oferece, a própria residência tem muito a oferecer. Você poderá relaxar na piscina, fazer churrascos com amigos e familiares em uma área gourmet incrível, ou simplesmente apreciar a vista deslumbrante do mar.

Mansão tem 5 quartos Reprodução/ Airbnb

O interior da mansão é igualmente encantador, com 5 quartos confortáveis e bem decorados, sala de estar espaçosa, cozinha totalmente equipada e todos os recursos que você precisa para uma estadia inesquecível. Além disso, a privacidade e a segurança são garantidas, proporcionando o ambiente perfeito para relaxar e recarregar as energias.

A mansão de Jade Seba em Búzios é mais do que apenas uma casa de praia. É um refúgio luxuoso que combina a beleza natural de Búzios com o conforto e a sofisticação de uma propriedade de alto padrão.

Cômodos são rústicos e espaçosos Reprodução/ Airbnb

Se hospedar lá é uma experiência que poucos podem desfrutar, mas para aqueles que podem, é uma oportunidade de viver como as celebridades em um cenário paradisíaco.

Jade Seba realizou seu sonho ao adquirir essa mansão, e agora, ela compartilha esse sonho com aqueles que desejam vivenciar o luxo à beira-mar em Búzios.