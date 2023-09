SIGA NO

Nova mansão de Messi fica na Flórida



A busca por um cantinho para chamar de seu não é exclusividade dos meros mortais. O craque Lionel Messi, um dos maiores futebolistas da atualidade, também se rendeu aos encantos da ensolarada Flórida e adquiriu uma mansão de fazer cair o queixo.





Quer saber todos os detalhes deste novo refúgio do jogador? Prepare-se, porque vamos te contar tudo agora!





Localização





A mansão está localizada em Miami, uma das cidades mais coloridas e agitadas dos Estados Unidos. Mas não é em qualquer parte de Miami, e sim, em um bairro superexclusivo. Afinal, privacidade é essencial, né? E, claro, para quem ama o mar como o Messi, a proximidade com as águas cristalinas da Flórida é um bônus.





Como é a nova mansão de Messi





Não basta ser grande, tem que ser estonteante! A mansão tem uma suíte master de 148 metros quadrados - maior que muitos apartamentos! Além disso, conta com duas docas, ideal para quem deseja ter seu próprio barco ou simplesmente curtir a vista do mar de Miami.

Suíte master tem 148 metros quadrados Reprodução

E como estamos falando de Messi, é claro que a casa tem toques de luxo por todos os lados. É impossível não se impressionar com o design moderno, os espaços amplos e a luminosidade que entra por janelas gigantes, tornando cada cômodo mais acolhedor.

Cozinha tem equipamentos profissionais Reprodução

Não é só de uma suíte master que vive uma mansão de luxo . A cozinha é um sonho! Equipada com os eletrodomésticos mais modernos do mercado e com um design que mescla o clássico e o contemporâneo, é um espaço que convida a cozinhar e a experimentar novas receitas.

Messi tem cinema particular em casa Reprodução

Para os amantes de cinema, a mansão tem uma sala de projeção, permitindo que Messi e sua família desfrutem de seus filmes favoritos com toda a qualidade de um cinema particular.

Piscina tem vista para o mar Reprodução

E falando em diversão, o espaço externo da casa não deixa a desejar. Há uma piscina com vista para o mar, cercada por um deck de madeira e espreguiçadeiras modernas. Imagina dar um mergulho ali enquanto observa o pôr do sol?





Quanto custou a casa





Segundo a Forbes, o valor da compra foi de US$ 10 milhões, o que equivale a cerca de R$ 50,2 milhões. Uma coisa é certa: não é uma casinha qualquer!





Quem é Lionel Messi





Lionel Messi é um jogador de futebol argentino considerado por muitos como o melhor do mundo. Com uma carreira brilhante, o craque tem passagens marcantes pelo Barcelona e por outros grandes clubes do futebol mundial.

Messi é considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo Luis Robayo / AFP

Além disso, sua habilidade e maestria com a bola encantam torcedores dos quatro cantos do globo. Com diversos prêmios e reconhecimentos, Messi é, sem dúvida, uma lenda viva do esporte.





O jogador encontrou na Flórida um espaço para relaxar e aproveitar sua família. Seja pela vista deslumbrante do mar, pelo design impecável ou pelos mimos luxuosos, a mansão é um reflexo do sucesso e da dedicação de um dos maiores atletas do nosso tempo.