Pista de dança é ligada à piscina por toboágua Divulgação/ The Pinnacle List



Em tempos de superlativos, nada mais espantoso do que se deparar com uma residência com um preço de tirar o fôlego. Imagina só: R$1,8 bilhão! É quanto está valendo a casa mais cara à venda do mundo. Prepare-se para entrar virtualmente em uma cobertura de luxo situada em um dos locais mais prestigiados do planeta: Mônaco.





Localização de milhões





Mônaco, essa pequena jóia na costa da França, é famosa por seu glamour, cassinos e corridas de Fórmula 1. Mas agora, o pequeno principado adicionou mais um motivo de destaque à sua lista: ser o lar da cobertura mais cara do planeta. E aí, você se pergunta, por que em Mônaco? Bem, este é um dos lugares com a maior concentração de milionários e bilionários por metro quadrado. Por aqui, extravagância não é a exceção, mas a regra.





Um giro arquitetônico pela mansão





Antes de falarmos do preço novamente, deixe-nos lhe dar uma ideia do que R$1,8 bilhão pode comprar em termos de imóveis. Primeiro, essa não é apenas uma cobertura qualquer. Estamos falando de uma fusão de design, arquitetura e, claro, uma vista para o Mar Mediterrâneo que só Mônaco pode oferecer.

Prédio é um dos mais altos de Mônaco Divulgação/ The Pinnacle List

O toque arquitetônico não deixa por menos. Com detalhes meticulosos, a cobertura apresenta uma combinação sutil de modernidade e sofisticação clássica. As grandes janelas panorâmicas garantem que, de qualquer canto dessa residência suntuosa, você seja agraciado com uma vista espetacular.





O apartamento tem mais de 3 mil metros quadrados e ocupa do 44º ao 49º andar da Tour Odeon Tower. Além de uma incrível área de lazer, o imóvel tem 5 quartos principais e 3 dependências de funcionários.

Imóvel é decorado com mármore e ouro Divulgação/ The Pinnacle List

Ah, e como poderíamos esquecer da piscina infinita? Ela tem um toboágua pelo qual os moradores podem sair da pista de dança e ir direto nadar. Mas não se engane pensando que o exterior é o único charme. O interior da propriedade é igualmente magnífico.





Detalhes de mármore, ouro e materiais de primeiríssima qualidade estão espalhados por todos os cantos, do chão ao teto. E, claro, espaço é o que não falta! Seja para receber amigos, realizar festas épicas ou simplesmente relaxar com a família, este é o lugar.





Por que tão caro?





Voltando ao preço, você pode se perguntar: o que justifica um valor de R$1,8 bilhão? Bem, além de todo o luxo e detalhamento arquitetônico, a localização é primordial. Como já mencionamos, Mônaco é o playground dos super ricos. O prestígio, a segurança e o status de viver em uma das áreas mais exclusivas do mundo não têm preço... ou melhor, têm, e é bem salgado!

Cobertura tem vista de 360º Divulgação/ The Pinnacle List

Outro fator é a escassez. Em um país tão pequeno, a terra é um recurso limitado. Adicione a isso o fato de que esta não é apenas qualquer propriedade em Mônaco, mas sim a cobertura mais cobiçada e você começará a entender o valor.





Para muitos de nós, R$1,8 bilhão é um número que mal conseguimos imaginar, muito menos, gastar em uma casa. Mas, no mundo dos milionários e bilionários, onde Mônaco é apenas o quintal de casa, essa cobertura é mais do que um imóvel, é uma declaração de status, riqueza e exclusividade.





E, enquanto a maioria de nós pode apenas sonhar com um lugar assim, é divertido imaginar, nem que seja por alguns minutos, como seria viver no topo do mundo, com uma vista de R$1,8 bilhão. Literalmente.