SIGA NO

1565

Persiana é fácil de instalar e cobre totalmente a entrada de luz solar Freepik



Os raios solares são bem-vindos na nossa casa. Mas, em excesso, podem danificar a mobília e interromper o sono da manhã. Portanto, se você busca eliminar o problema, acompanhe 6 dicas de como bloquear o sol na janela e ter um ambiente agradável.





Antes, porém, vamos lembrar que a entrada de luz natural valoriza o imóvel e inibe a presença de micro-organismos que causam bolor . Entretanto, a forte incidência dos raios solares incomoda até os mais pacientes.





Além disso, pode enfraquecer tapetes, cortinas finas e mobiliário. Contudo, se for no quarto nem se fala, pois encurta o sono e inibe a melatonina, conhecida como o hormônio do sono.





Anote dicas para controlar o sol no imóvel

Como você viu, o ambiente pode ficar mais escuro durante o dia. Mas como? Além da boa e velha cortina de tecido, há outras saídas. Portanto, confira algumas dicas de como bloquear o sol na janela.

Use películas escuras

A película permite visualizar o que há do outro lado da janela, como uma bela paisagem, ao passo que também impede a visão dos bisbilhoteiros de plantão para dentro do seu imóvel. Mas o que importa é que ela também inibe a passagem dos raios solares. Há películas claras e escuras, dependendo do gosto de cada um.

Compre uma cortina blecaute

Uma das principais soluções, a cortina blecaute também é chamada de blackout e corta-luz. Acima de tudo, ela é uma boa saída porque retém até 30% do calor externo. Por ser confeccionada em material especial, exige mais cuidado na hora de lavar e, muitas vezes, não precisa ser passada a ferro.

Tire as medidas e instale uma persiana

Outra solução de como bloquear o sol na janela é a persiana. Por consequência, ela é fácil de instalar, cobre totalmente a entrada de luz solar e tem vários níveis, que podem ser ajustados para permitir os primeiros raios solares do amanhecer. Portanto, é importante verificar as medidas e comprar pela internet ou contratar uma empresa especializada.

Aposte em portas dobráveis

Para dar um ar mais requintado à decoração, as portas dobráveis são uma ótima solução. Afinal, elas podem ficar entreabertas e gerar bonitos desenhos na decoração. Portanto, nos momentos do dia em que o sol é mais incidente, a porta pode ficar fechada.

Prenda cobertores ou lençóis

Para uma solução provisória, uma boa pedida é a colocação de um cobertor ou um lençol escuro sobre a janela. Desse modo, basta pregar o tecido com uma fita adesiva larga ou com tachas presas à parede.

Instale papel alumínio no vidro da janela

Assim como a dica anterior, outra saída emergencial para evitar a entrada de luz solar no ambiente é fixar papel alumínio. Por certo, ele tirará a visão do lado externo, porém vai bloquear o sol e

impedir gastos exorbitantes com ar-condicionado ligado o dia inteiro.

Concluindo, há maneiras variadas de como bloquear o sol na janela. Mas é importante verificar o seu orçamento e a sua necessidade, ou seja, se temporária ou permanente.





Finalmente, é bom deixar que as janelas se fechem em alguns momentos do dia para evitar o sol forte, mas se abram para deixar o ar natural circular e permitir a luz solar.