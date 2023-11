Há vídeos que, quando lançados no TikTok, dominam a plataforma e conquistam a curiosidade do público. Foi o que aconteceu com o tour de Anttonia Morais, filha de Glória Pires, ao mostrar a deslumbrante mansão de sua mãe. Se ainda não viu, sente-se, relaxe e vamos mergulhar juntos nessa aventura de luxo e sofisticação.

Onde fica a mansão de Glória Pires

Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, é o palco desse espetáculo arquitetônico. Conhecido por suas águas claras, ilhas e montanhas, é o lugar ideal para aqueles que buscam tranquilidade sem abrir mão do requinte. A localização já nos dá uma pista do quão extraordinária é essa propriedade, afinal, não é qualquer casa que pode ostentar o título de “mansão em Angra”.

Como é a mansão de Glória Pires

Com um vídeo de Anttonia, pudemos espiar os detalhes deste paraíso particular. A começar pelo heliponto. Sim, um heliponto! Para aqueles dias em que o trânsito no Rio não está para brincadeira, ou simplesmente para surpreender os amigos com um pouso estiloso, a mansão de Glória oferece essa opção.

Mas, claro, o luxo não para por aí. Ao nos depararmos com a área externa, uma piscina majestosa surge diante dos nossos olhos. E não é uma piscina qualquer. Seu design é um espetáculo à parte, combinando de forma harmônica com a paisagem natural ao redor. Ideal para dias de calor intenso ou para relaxar sob as estrelas.

A decoração interior também é de cair o queixo. Uma mescla de contemporaneidade com tradição, apresentando móveis sofisticados e peças que celebram a cultura brasileira. A luz natural invade os espaços, dando uma sensação de amplitude e bem-estar.

A cozinha é espaçosa e moderna, e os quartos são aconchegantes e luxuosos. Os banheiros? Bem, vamos apenas dizer que você provavelmente vai querer passar mais tempo neles do que deveria.

Quem é Glória Pires?

Mas para quem não conhece a proprietária desta maravilha, vamos fazer um rápido resumo. Glória Pires é uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Filha do renomado ator Antonio Carlos Pires, ela iniciou sua carreira ainda na infância e, desde então, tornou-se uma figura constante em novelas, filmes e minisséries, colecionando prêmios e elogios por suas atuações.

Sua trajetória se confunde com a história da teledramaturgia brasileira. De papéis icônicos a personagens desafiadores, Glória demonstrou versatilidade e talento, conquistando diversas gerações de fãs.

A mansão de Glória Pires em Angra dos Reis não é apenas uma casa; é um reflexo de uma vida dedicada à arte e ao trabalho árduo. Cada detalhe, cada cômodo, nos conta uma história. E, graças à generosidade de Anttonia em compartilhar esse tesouro com o mundo, pudemos apreciar e sonhar um pouquinho.

Para finalizar, fica a reflexão: quão inspirador é conhecer lugares assim? Nos faz pensar sobre nossos próprios sonhos, metas e aspirações. E, quem sabe, com determinação e paixão, qualquer um de nós possa, um dia, ter seu pedacinho de paraíso em Angra, ou onde quer que seja. Porque no fim, o que realmente importa, é a jornada e as histórias que temos para contar.