Mansão é cercada de natureza Reprodução/ Youtube



O influenciador digital Lucas Rangel decidiu abrir as portas de sua nova mansão e compartilhar um pouco do seu universo pessoal. E olha, é cada detalhe de tirar o fôlego! Localizada em um dos bairros mais luxuosos de Belo Horizonte, a casa é um verdadeiro sonho e reflete a personalidade irreverente do seu dono. Vem com a gente para conhecer cada cantinho dessa residência que é pura ostentação e estilo.





Quem é Lucas Rangel?

Lucas Rangel é influenciador e empresário Divulgação/Lucas Rangel

Para começar, vamos falar um pouco sobre quem é Lucas Rangel. Para aqueles que não o conhecem, Lucas é um influenciador de peso nas redes sociais. Ele conquistou um público fiel ao longo dos anos com seu carisma e conteúdo descolado. Um verdadeiro fenômeno da era digital, Lucas expandiu seus horizontes, e o resultado disso é uma mansão espetacular que é muito mais do que apenas uma casa — é uma declaração de quem ele é e de onde ele quer chegar.





Onde fica a mansão?





A mansão do Lucas está localizada em um dos bairros mais nobres e, sem dúvida, cobiçados, de Belo Horizonte, elevando ainda mais o status do influenciador. A localização não apenas oferece segurança e conforto, mas também é um ponto estratégico para quem vive uma vida social agitada e cheia de compromissos profissionais. O lugar é tão top que você até esquece que está em uma cidade grande, dada a tranquilidade do ambiente ao redor.





Como é a mansão?





Agora, vamos ao que interessa: como é essa mansão? Quando você entra na casa, o luxo e a elegância saltam aos olhos. O design da mansão é moderno, e Lucas optou por uma paleta de cores neutras, que vai de encontro com a sua personalidade vibrante — um equilíbrio perfeito. O espaço é generoso, permitindo que ele tenha até mesmo um escritório particular para se dedicar aos seus projetos online.

Área de lazer tem piscina, fire pit e espaço gourmet Reprodução/ Youtube

A sala de estar é ampla, perfeita para receber amigos e familiares. Além disso, a casa conta com múltiplas suítes, tendo a suíte principal closet e banheira de hidromassagem. Uma das coisas que mais chamam a atenção é a área de lazer. A piscina é simplesmente maravilhosa, um verdadeiro convite para tardes ensolaradas, e um fire pit está sendo construído.

Influencer pediu para construir fire pit Reprodução/ Youtube

E se você é fã de culinária, a cozinha é um show à parte. Espaçosa e totalmente equipada, é o local ideal para testar novas receitas ou simplesmente preparar um jantar especial. Ah, e não podemos esquecer da área externa. Com uma vista deslumbrante, ela é perfeita para momentos de relaxamento ou para aquelas festas que vão até o amanhecer.

Mansão tem dois andares Reprodução/ Youtube

Mas não é só de estética que a mansão vive. Lucas também pensou em funcionalidade. A casa é inteiramente automatizada, permitindo que ele controle tudo por meio de seu smartphone, desde a iluminação até o sistema de segurança.





Detalhes da reforma





Agora, imagina ter uma casa dessas e ainda querer fazer reforma? Pois é, Lucas não se contentou em apenas comprar a mansão. Ele investiu em uma reforma para deixar o lugar ainda mais com a sua cara. Detalhes como o piso e revestimentos foram cuidadosamente escolhidos para refletir a essência de Lucas.





A mansão de Lucas Rangel é um verdadeiro sonho, uma união de luxo, conforto e tecnologia. E o melhor de tudo é que ele decidiu compartilhar um pouco desse sonho com sua audiência.