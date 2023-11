Quem não se lembra de Sandy e Lucas Lima, um dos casais mais icônicos do cenário musical brasileiro? Mesmo com a separação, a casa que um dia abrigou o amor do casal ainda chama a atenção pela sua beleza e requinte. Vamos juntos conhecer os detalhes desse lar.

Como é a casa da Sandy?

A mansão da cantora Sandy, que recentemente completou 40 anos, é a personificação do bom gosto. Ela se destaca por ter um design contemporâneo, em que se misturam tons neutros, que dão um toque de sofisticação, com elementos naturais que conferem aconchego.

Um dos grandes destaques é o estúdio de gravação próprio. Esse espaço é um verdadeiro paraíso para os amantes da música, equipado com tecnologia de ponta. E claro, foi lá que muitos hits foram produzidos, tanto por Sandy quanto por Lucas Lima. Não é apenas um estúdio, é um santuário musical!

Residência tem estúdio de música particular Reprodução/ Youtube

Mas, não para por aí. Se você é do tipo que adora manter a forma, iria adorar a academia particular da residência. Sim! Uma academia toda equipada, prontinha para queimar as calorias dos excessos.

Além desses, outros espaços da casa também encantam. A iluminação natural é um charme à parte, tornando os ambientes internos ainda mais acolhedores. Sem falar nas áreas de lazer e descanso, que se destacam pela decoração impecável e pelo paisagismo bem planejado.

Onde fica a casa da Sandy?

Localizada no interior de São Paulo, mais precisamente em Campinas, a casa de Sandy é um verdadeiro refúgio. Para quem não sabe, Campinas é uma cidade que combina o agito da vida urbana com a tranquilidade do interior, sendo o local perfeito para quem deseja viver momentos de paz, mas sem abrir mão das comodidades da cidade.

Cantora tem academia particular em casa Reprodução/ Instagram

A localização também foi estrategicamente pensada para preservar a privacidade da cantora e de sua família. Apesar de estar em uma cidade conhecida, o imóvel está em uma região de condomínios, o que garante a tranquilidade e a discrição que Sandy sempre prezou em sua vida pessoal.

Com quem mora Sandy?

Antes da separação, a residência era compartilhada entre Sandy e Lucas Lima. O casal viveu momentos memoráveis no local, comemorando vitórias profissionais e construindo lembranças afetivas com o filho.

Hoje, mesmo após a separação, a casa continua sendo um local especial para Sandy. O cantor Lucas Lima, por sua vez, seguiu sua vida, mas com certeza guarda na memória os momentos felizes que viveu na mansão.

Seja pelas festas memoráveis, pelas músicas que nasceram no estúdio particular ou simplesmente pelos momentos em família, a casa de Sandy em Campinas é mais do que um imóvel de luxo; é um lar repleto de histórias e sentimentos.

Quem sabe, em algum momento, teremos mais vislumbres desse espaço através das redes sociais ou em programas de TV. Por enquanto, podemos apenas imaginar e sonhar com cada cantinho dessa residência que, com certeza, foi palco de muitas alegrias e emoções.

E você? Já tinha ouvido falar dessa casa? Ficou curioso para conhecer mais? Se sim, fique ligado nas novidades, porque nunca se sabe quando teremos mais detalhes desse lar dos sonhos!