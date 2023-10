SIGA NO

Casa da modelo foi construída na década de 1920 Reprodução/ Architectural Digest



Santa Mônica, na Califórnia, é conhecida por suas praias deslumbrantes, vida noturna agitada e, claro, por ser lar de várias celebridades. Uma delas é Alessandra Ambrósio, top model internacionalmente reconhecida, que escolheu esse pedaço de paraíso para chamar de lar.





E, pode confiar, sua mansão é tão cativante quanto ela! Mergulhe nesse mundo de glamour e conheça a casa dessa estrela.





Quem é Alessandra Ambrósio?





Alessandra Ambrósio é uma modelo brasileira conhecida por seu trabalho com a marca Victoria's Secret, onde foi uma das principais "Angels", como são chamadas as modelos da marca que desfilam com asas, por anos.

Alessandra Ambrósio é uma das angels mais famosas REUTERS / Danny Moloshok

Com mais de duas décadas de carreira no mundo da moda, Ambrósio é aclamada não apenas por sua beleza estonteante, mas também por seu carisma e talento. No entanto, além das passarelas, Ambrósio também se destaca quando o assunto é estilo - e não estamos falando apenas de roupas, mas também de decoração!





Onde fica a casa de Alessandra Ambrósio?





Localizada em Santa Mônica, um dos bairros mais cobiçados da Califórnia, a mansão de Alessandra está estrategicamente situada. A região é conhecida por suas ruas tranquilas, ladeadas por palmeiras e pelo clima de praia durante todo o ano.





Perto do Oceano Pacífico e rodeada por vizinhos famosos, a casa da modelo certamente é um refúgio charmoso e luxuoso em meio à efervescência de Los Angeles.





História da casa





A casa tem uma história rica que se funde com a personalidade vibrante de Ambrósio. Apesar de muitos pensarem que a mansão foi construída especificamente para a modelo, a verdade é que ela foi reformada para atender ao seu gosto.





A propriedade foi originalmente construída na década de 1920 e carrega consigo a essência clássica da Califórnia daquela época. Com a reforma, a modelo procurou manter o charme original do local enquanto incorporava detalhes modernos e pessoais.





Detalhes da mansão





Quando se fala em luxo e conforto, a casa de Alessandra Ambrósio é um exemplo perfeito. Com uma decoração que mistura o estilo boho e praiano, ela reflete a personalidade descontraída e ao mesmo tempo sofisticada da modelo. Os ambientes são amplos e iluminados, permitindo a entrada abundante de luz natural, um recurso que valoriza ainda mais os detalhes da decoração.

Quarto principal tem varanda privativa Reprodução/ Architectural Digest

Ao entrar na casa, somos recebidos por um hall imponente que conduz a uma sala de estar espaçosa, onde um imenso sofá convida para momentos relaxantes. Uma das joias da residência é a cozinha, que combina modernidade e rusticidade em seus detalhes. Mas o verdadeiro destaque fica por conta do quarto principal: um santuário de paz que conta com uma varanda privativa e uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

Cozinha é moderna com toque rústico Reprodução/ Architectural Digest

No exterior, o jardim é um convite para aproveitar os dias ensolarados da Califórnia. A piscina , cercada por espreguiçadeiras, é perfeita para momentos de lazer e descontração. A área externa também conta com um espaço gourmet, ideal para confraternizações ao ar livre.

Piscina tem área gourmet ao lado e é cercada de árvores Reprodução/ Architectural Digest

Alessandra Ambrósio, com sua trajetória incrível no mundo da moda, conseguiu construir não apenas uma carreira brilhante, mas também um lar encantador.





Sua mansão em Santa Mônica é a prova viva de que é possível unir sofisticação, conforto e personalidade em um único espaço. E, mesmo que a maioria de nós não possa viver em uma casa como essa, podemos nos inspirar e trazer um pouquinho do estilo e charme de Alessandra Ambrósio para nossos próprios lares.