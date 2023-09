1565

Quando pensamos em casas gigantes, talvez a imagem de mansões em Beverly Hills ou palácios europeus venha à mente. Mas você sabia que o Brasil também tem casas enormes e a maior fica em Alphaville, São Paulo, e tem impressionantes 17,8 mil metros quadrados de área construída?





Essa residência suntuosa pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo, sócio fundador da RedeTV!. Acompanhe que vamos contar todos os detalhes!





Onde fica a maior casa do Brasil?





A localização não poderia ser mais elitizada: Alphaville, um dos condomínios mais luxuosos do estado de São Paulo.

Nele, a privacidade é um bem valorizado, e o casal não poderia ter escolhido lugar melhor para erguer seu "pequeno" império. Conhecida pelo verde e pela segurança, a área é um chamariz para quem procura qualidade de vida com um toque de ostentação; o local é um dos redutos da elite paulistana. E é neste cenário que a maior casa do Brasil se destaca.





Como é a maior casa do Brasil?





Não pense que é apenas o tamanho que impressiona. Com 17,8 mil metros quadrados construídos, o imóvel é uma verdadeira obra de arte arquitetônica e lidera o ranking das maiores do Brasil desde 2014. Imagina só: são 14 banheiros , 18 quartos, suíte master com 1,2 quilômetros quadrados e várias piscinas. Parece um hotel , né? Ah, e não podemos esquecer do heliporto para acomodar o helicóptero da família e do hangar que abriga até quatro aeronaves.

Usuários do TikTok que tiveram uma visão da mansão por meio dos vídeos, ficaram de queixo caído, e não é para menos.





O luxo está nos detalhes: a decoração segue um estilo clássico e suntuoso, com peças de arte e mobiliário de grife espalhados pelos muitos cômodos. Os jardins são inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Como em uma propriedade deste tamanho não poderia faltar diversão, há também uma sala de cinema para até 50 pessoas, uma quadra de tênis e um salão de festas com estacionamento subterrâneo para 50 veículos.





Para cuidar de todo esse espaço, a mansão conta com muitos empregados, que garantem que cada centímetro da residência esteja sempre impecável.





Quem são Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo?





A dona desse palácio contemporâneo é Daniela Albuquerque, apresentadora conhecida pelo seu trabalho na RedeTV!, especialmente no programa "Sensacional". Casada com Amilcare Dallevo, sócio-fundador do mesmo canal de televisão, ela é uma das personalidades mais comentadas quando o assunto é estilo de vida luxuoso.

Amilcare Dallevo, por sua vez, é um empresário de sucesso que ajudou a fundar a RedeTV! em 1999. Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, ele é uma figura respeitada no mundo dos negócios e da comunicação. O casal, com sua união de carisma e visão empresarial, forma uma das parcerias mais poderosas do cenário brasileiro.