SIGA NO

1565

Imóvel fica na Granja Viana, em Cotia Reprodução



Quem acompanha a Viih Tube, uma das youtubers mais populares do Brasil e empresária, sabe que ela não para de alcançar novos patamares em sua carreira. Agora, a criadora de conteúdo acaba de dar mais um grande passo: a compra de uma mansão avaliada em R$ 8,5 milhões! Se você está curioso para saber todos os detalhes dessa nova morada, continue lendo e fique por dentro de tudo!





Localização





Primeiramente, vamos falar sobre onde fica essa maravilha de propriedade. A mansão está localizada na Granja Viana, um bairro nobre de Cotia, que é sinônimo de exclusividade e segurança na zona oeste da Grande São Paulo.





Valor da compra





Antes de mais nada, é importante destacar o quanto a Viih Tube investiu na casa dos sonhos. Segundo informações divulgadas, o valor da mansão é de R$ 8,5 milhões. É isso mesmo que você leu! Um valor que reflete toda a grandiosidade e luxo que o imóvel oferece.





Quem é Viih Tube?





Para quem não conhece, Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, é uma personalidade da internet brasileira que ficou famosa por seu conteúdo variado no YouTube. Além disso, ela também já participou do Big Brother Brasil, o que ampliou ainda mais a sua base de fãs e seguidores. Sua carreira vem crescendo exponencialmente, e a compra desta mansão é mais uma prova do sucesso que vem alcançando.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Reprodução



Em 2022, ela começou a namorar com o também ex-participante do Big Brother Brasil e empresário Eliezer, e em abril de 2023 nasceu a primeira filha do casal, Lua.





Características da mansão





Agora que você já conhece um pouco mais sobre a dona do imóvel e onde ele fica, vamos entrar nos detalhes dessa casa espetacular. A mansão ainda passará por uma grande reforma , o que significa que muitas surpresas estão por vir. No entanto, já se sabe que a casa conta com diversos ambientes super amplos, cheios de luz natural, e que foram pensados para oferecer máximo conforto.





Se você curte arquitetura e decoração, vai ficar feliz em saber que o imóvel possui um estilo contemporâneo, com linhas limpas e detalhes sofisticados. O projeto inclui espaços de lazer como uma piscina incrível e uma área gourmet para receber amigos e família em grande estilo.

Mansão tem cômodos amplos e bem iluminados Reprodução

Ah, e claro, como uma verdadeira influencer, Viih Tube já planeja um estúdio todo equipado para continuar produzindo seus vídeos que são sucesso na web.





Reforma milionária





Se você acha que essa já é a versão final da mansão , está enganado! Viih Tube e seu marido, Eliezer, têm planos de realizar uma reforma milionária no imóvel. Segundo informações, a reforma promete transformar o local em um verdadeiro palácio moderno, com ainda mais recursos de tecnologia e design.





Sem dúvida, a mansão nova de Viih Tube é um sonho concretizado e um marco em sua trajetória de sucesso. Com uma localização privilegiada perto de São Paulo e um valor que espelha sua grandiosidade, o imóvel é mais do que uma casa: é um projeto de vida que reflete a personalidade e os anseios de uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil.