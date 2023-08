SIGA NO

Pilar é peça estrutural essencial para a sustentação de um imóvel Freepik



Uma das principais dúvidas na hora de alterar o layout de uma casa é sobre as intercorrências que podem ser feitas na estrutura do imóvel ao retirar um pilar.





Essa ação deve ser feita apenas com orientação de um engenheiro para que ele avalie sobre as reais condições da edificação.





Além disso, a apresentação do documento de construção ou planta do imóvel é de fundamental importância para que o profissional faça os devidos cálculos e oriente sobre o que fazer.





Continue a leitura deste artigo e fique por dentro dos cuidados a serem adotados na retirada de pilar em reformas.





Principais cuidados ao alterar a estrutura do imóvel





A estrutura é uma parte delicada da edificação e precisa de algumas precauções para ser preservada.





1. Escolha um profissional especializado





Antes de fazer qualquer alteração na estrutura do imóvel, é importante saber quais cuidados são necessários para retirar o pilar.





Somente um engenheiro ou arquiteto, após as devidas avaliações, poderá autorizar ou não uma intervenção como essa.





Embora muitas pessoas acreditem que a retirada de pilar em reformas não trará complicações, é importante lembrar que alguns danos poderão surgir com o passar do tempo.





Esse fenômeno é chamado de colapso progressivo em estruturas e precisa ser evitado a todo custo.





2. Tenha em mãos os documentos da obra





Neles estão registradas todas as informações estruturais da obra e servirão de base para que o engenheiro calculista avalie quais pilares podem ser removidos.





Caso você não os tenha em mãos, será preciso providenciar. O engenheiro é o profissional adequado para te ajudar nessa tarefa.





A documentação e a regularização da obra são indispensáveis. Quando não atendidas, podem resultar em embargos por parte da fiscalização dos órgãos públicos.





3. Conservação, estrutura e sobrepeso: essas questões precisam ser avaliadas





Embora a retirada de pilar em reformas pareça a opção mais correta, é importante que o estado de conservação do imóvel seja avaliado.





Além disso, sua estrutura deve estar em perfeitas condições, pois a maioria das edificações com alvenaria estrutural não devem ser alteradas.





Essa condição deve ser levada ainda mais a sério, quando se trata de um imóvel de dois andares, pois a retirada do pilar pode deixar a estrutura incapaz de suportar o sobrepeso.





4. Entenda a diferença alvenaria comum e estrutural





Um dos segredos para não promover a retirada de pilar de forma errada e acabar gerando prejuízos para a sua reforma, é entender a diferença entre alvenaria comum e estrutural.

Alvenaria comum pode ser retirada se a estrutura da casa estiver boa Freepik

A primeira é referente às paredes comuns edificadas com o fim de delimitar os ambientes e formar os cômodos. Enquanto que a segunda, desempenha a função de estruturar o imóvel.





Sendo assim, as paredes são construídas com material específico para essa finalidade com blocos de concreto estrutural.





Portanto, essa estrutura não pode ser retirada, pois interfere diretamente na estrutura do imóvel.





Agora que você já aprendeu o cuidado com paredes estruturais e a retirada de pilar em reformas, é importante não se esquecer dos critérios básicos para fazer qualquer alteração na sua edificação.





As reformas são sempre bem-vindas, pois valorizam o imóvel e o torna muito mais funcional. No entanto, o acompanhamento de um profissional é fundamental.