SIGA NO

1565

Uso de materiais naturais é uma das tendências para 2024 Freepik



Em 2024, a decoração não será apenas sobre embelezar espaços, mas sim sobre criar ambientes autênticos que unem estética e função. As tendências emergentes do ano refletem uma fusão entre tradição e modernidade, com um toque de responsabilidade ecológica.





Trouxemos cinco tendências que prometem revolucionar a maneira como enxergamos e moldamos nossos lares.

1. Materiais naturais e sustentáveis





A preocupação com o meio ambiente nunca esteve tão em alta. Em resposta, a indústria de decoração tem valorizado materiais naturais e sustentáveis, sejam eles em móveis, acessórios ou revestimentos.

Fibras vegetais, pedras naturais e madeira vão aparecer mais na decoração em 2024 Freepik

O charme da madeira não tratada, pedras naturais, fibras vegetais e cerâmicas artesanais é inegável, mas a verdadeira beleza está na sua origem responsável. Estamos falando de um design que respeita a natureza e promove a ideia de consumo consciente, diminuindo o impacto no planeta. Portanto, ao decorar, pense verde!

2. Estilo japandi





Se o minimalismo japonês encontrasse o design escandinavo em uma cafeteria aconchegante, o resultado seria o japandi. Esta tendência combina a simplicidade e funcionalidade do design japonês com a estética aconchegante e rústica do estilo escandinavo.

Japandi combina simplicidade com design japonês Gentl & Hyers

O resultado? Ambientes tranquilos, equilibrados e incrivelmente atraentes. Em um espaço japandi, menos é mais. Cores neutras, móveis de linhas limpas e decoração despojada são a chave. Mas o que realmente o torna especial é a sua habilidade de criar um refúgio sereno em meio à agitação do dia a dia.





3. Tecnologia integrada





A tecnologia tornou-se uma parte inseparável da nossa vida, e a decoração de interiores não ficou de fora dessa evolução. Em 2024, a ideia é integrar gadgets e dispositivos de maneira sutil e estética.

Automação tecnológica é tendência nas residências Freepik

Imagine uma cozinha onde os eletrodomésticos são ativados por comandos de voz ou um espelho no banheiro que mostra as notícias do dia enquanto você se arruma.





A chave aqui é a harmonia, garantindo que a tecnologia melhore a experiência sem sobrecarregar visualmente o espaço.





4. Maximalismo





Em contraste com o minimalismo do japandi, temos o maximalismo. Este estilo celebra a exuberância, as cores vivas, os padrões complexos e a abundância de arte e acessórios. Se você é alguém que acredita que "mais é mais", essa tendência é para você.

Maximalismo tem cores vivas e vários acessórios para decorar Freepik

Cada canto da sua casa pode contar uma história, ser um santuário de memórias e expressar sua personalidade única. Não tenha medo de misturar e combinar, e permita que sua casa reflita sua paixão pela vida e pela arte.





5. Móveis multifuncionais e modulares





Em um mundo onde o espaço se torna cada vez mais precioso, a adaptabilidade é fundamental. Móveis multifuncionais e modulares são a resposta perfeita para espaços menores ou para aqueles que adoram mudar a disposição da casa regularmente.

Móveis modulados oferecem diversas possibilidades de uso Reprodução/ Amazon

Sofás que se transformam em camas, mesas que se expandem conforme a necessidade, estantes modulares que podem ser reorganizadas – as possibilidades são infinitas. Além de serem práticos, esses móveis também são esteticamente atraentes, garantindo que você não tenha que sacrificar o estilo pela função.





2024 nos apresenta uma gama rica e diversificada de tendências de decoração. Seja abraçando a natureza, mergulhando na tranquilidade do japandi, integrando a tecnologia, vivendo em grande estilo com o maximalismo ou otimizando espaços com móveis modulares, há algo para todos os gostos.





O importante é encontrar o que ressoa com você e transformar seu espaço em um refúgio que fala diretamente ao seu coração.