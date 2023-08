SIGA NO

Canto alemão é ideal para sala de jantar pequena



O canto alemão é uma forma de distribuir cadeiras, sofá e mesas no mesmo espaço, tornando-o funcional e extremamente confortável.





Embora algumas pessoas afirmem que essa configuração é ideal para espaços pequenos, saiba que é possível decorar sua casa usando essa técnica, mesmo para as maiores.





Seu nome é devido a sua origem, pois esse tipo de decoração é bem comum na Alemanha e foi trazida para o Brasil e outras regiões do mundo devido à sua beleza e funcionalidade.





O canto alemão é muito comum em cafeterias, pubs e demais espaços públicos cuja decoração propõe intimismo e uma maior proximidade entre as pessoas.





Conheça um pouco mais sobre esse móvel.





Canto alemão na sala de jantar: como ter uma decoração bonita e sofisticada





Se você tem uma sala pequena, saiba que o canto alemão para sala de jantar é uma alternativa bastante sofisticada, pois ela contribui para a otimização do espaço.





Para compor a decoração, você poderá usar mesas, cadeiras e um sofá. Esse último móvel deve ficar no canto, o que ajuda a aumentar a quantidade de lugares disponíveis para sentar.





Ele pode se tornar ainda mais útil se produzido com gavetas ou se transformado em um baú para guardar objetos.





Essas estratégias para utilização do sofá dentro do conceito de canto alemão se torna bastante eficaz e funcional na decoração do ambiente.





Veja a seguir algumas dicas para fazer seu canto alemão na sala de jantar.





1. Defina o ambiente onde será montado o seu canto alemão





O canto alemão pode ser montado em diferentes ambientes, seja na sala de jantar, no sala de estar, na cozinha ou mesmo na varanda.





Além disso, pode ser adaptado para áreas pequenas ou grandes. Por isso, definir o local onde será montado é o passo mais importante.





2. Combine o canto alemão com a decoração





É importante que esse espaço seja decorado com itens que combinem com o restante da sua sala, área gourmet ou cozinha, visto que se tornará parte integrante do ambiente.





Por isso, siga o mesmo estilo aplicado aos demais espaços.





3. Adquira móveis de tamanhos proporcionais





Uma dica para compor o seu canto alemão sem erros é escolher móveis com tamanhos proporcionais ao seu espaço.





O sofá é a peça-chave mas é difícil mudá-lo de lugar, portanto, é importante que ele tenha o formato ideal de onde você deseja fazer o seu canto alemão.





Você pode optar pelo modelo de sofá em L ou mesmo o convencional, depende da quantidade de assentos que você deseja disponibilizar, bem como o espaço disponível.





Dê atenção especial às cadeiras, elas também devem combinar com os demais itens, assim como a mesa, que deve ter pé central para facilitar o trânsito das pessoas e otimizar o espaço.





4. Não esqueça a funcionalidade





Seja para áreas pequenas ou grandes, o canto alemão para sala de jantar apresenta como uma de suas características a funcionalidade.





Portanto, o sofá pode ser aproveitado como baú para guardar objetos ou mesmo ter gavetas em sua estrutura, transformando em um móvel multifuncional.





Para não ter problemas com a limpeza , é importante escolher um acabamento que não retenha manchas ou restos de alimentos com facilidade. A impermeabilização é uma excelente alternativa.





5. Dê atenção especial à iluminação do canto alemão





A iluminação é um fator determinante para criar um espaço aconchegante, por isso, uma das ideias para criar o seu canto alemão na sala de jantar é dar atenção especial a ela.





A escolha de uma luz amarela vai valorizar ainda mais os itens da decoração e ressaltar a sensação de intimidade e aconchego do local.





Para ter um canto alemão ainda mais moderno, use pendentes e luminárias com design arrojado e que combinem com o estilo de decoração escolhido.





Agora que você já sabe como montar o canto alemão na sala de jantar e em outros ambientes, coloque em prática as dicas que apresentamos neste artigo.