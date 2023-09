1565

Tons claros e neutros combinam com a maioria das salas Freepik



Na hora de dar uma repaginada na casa ou até mesmo comprar os primeiros móveis é comum não saber como escolher o sofá para a sala. No entanto, é necessário muito cuidado, pois para muitos esse é o móvel mais importante.





Por isso, no conteúdo de hoje separamos algumas coisas que você precisa saber para escolher um sofá bonito e, ao mesmo tempo, confortável. Para saber mais sobre o assunto, continue a leitura!





O que considerar para a escolha do sofá para sala?





Para saber como escolher sofá para sala é importante considerar algumas características como a aparência do móvel em relação ao estilo de decoração da sala em que ele será usado. Além disso, é necessário analisar o conforto, as cores e também o material, que define a durabilidade deste móvel.





Outra dica valiosa que deixamos é atenção ao tamanho. Afinal, é desejável que ele esteja nas medidas exatas do ambiente que você tem disponível para colocar esse móvel. Por exemplo, em apartamentos pequenos pode ser que um modelo robusto prejudique a circulação.





Como escolher sofá para sala no tamanho ideal?





Para isso, você deve considerar a quantidade de pessoas que vão usufruir do sofá e também o espaço disponível para o móvel. Outro aspecto importante é a largura dos braços do sofá, já que alguns modelos podem ser mais largos e outros, bem compactos.





Considere a profundidade da almofada





Para isso, entenda que as pessoas mais altas precisam que a profundidade livre da almofada seja bem maior para conseguirem ficar confortáveis. Por outro lado, pessoas menores não necessitam de tanto espaço. O indicado é experimentar o sofá antes da compra.

Pessoas mais altas precisam de maior profundidade livre da almofada para ficarem confortáveis Freepik

Sofá com pés aparentes





Os sofás de pés aparentes permitem uma estética mais limpa para o ambiente. Essa escolha faz com que o desenho do modelo do sofá esteja mais contemporâneo e estéticamente mais agradável. Além disso, é possível limpar a sala com maior facilidade.





Atenção nas cores claras e neutras





As cores claras e neutras combinam com a maioria das salas, por mais que os estilos arquitetônicos sejam diferentes. Os materiais que trazem um toque mais agradável somado à escolha das cores são o linho e o algodão.





Como escolher sofá para casas com crianças





O sofá é um dos móveis mais importantes de uma casa. Por isso, na escolha é importante considerar se há crianças na casa, pois alguns modelos com quinas podem ser um grande risco.





Outro ponto é que crianças de pouca idade podem sujar o sofá e manchar o tecido. Por isso, recomendamos a escolha de sofás com tecidos blindados. Caso não seja possível, algumas empresas trabalham somente com esse serviço.





Por fim, outra alternativa é o cuidado com a escolha do tecido do móvel ou da capa de segurança. Entre os mais indicados para casas com crianças estão sarja, linho ou algodão.





Além do bom caimento,as capas de segurança podem ser encontradas em diversas cores e fabricadas sob medida para o seu sofá. São, ainda, uma alternativa barata para variar a cor e o tecido do móvel sem precisar comprar um novo.