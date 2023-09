1565

Escolha suas flores preferidas para decorar a casa Freepik



Entre os dias 22 e 23 de setembro começa uma das estações mais lindas do ano e você precisa aprender a decorar a casa para a primavera





Com pequenas mudanças e sem gastar muito, você poderá deixar sua casa totalmente personalizada, com um ar romântico e muito alegre.





A grande vantagem de organizar esse tipo de decoração é que você poderá usar elementos simples e ainda promover o cultivo de espécies para deixar sua casa ainda mais aconchegante.





Para te ajudar nessa tarefa, separamos 8 dicas simples e práticas, que farão toda a diferença na harmonização da sua casa.





1. Dê atenção especial às paredes





Você pode optar pela pintura das paredes e utilizar as cores da primavera 2023 , que são azul suave, bege e verde-lima.





No entanto, se preferir, pode montar um painel decorativo com pinturas feitas à mão usando as cores do ano . Além daquelas que foram citadas, o magenta e as cores metálicas também estão em alta.





Nas mãos de um artista, é possível ter um espaço renovado, desenhado e muito bem decorado combinando as cores. Caso opte pelo painel, escolha a parede de forma estratégica para valorizar sua decoração.





2. Use artigos decorativos





Você pode decorar sua casa para primavera, optando por quadros decorativos com flores. Há uma variedade incrível de modelos e você pode usar na sala de estar ou jantar, nos quartos, na cozinha e onde mais sua criatividade sugerir.





3. Espalhe plantas pela casa





Você pode cultivar sua espécie preferida ou pode contratar o serviço de assinatura de plantas. Dessa forma, você garante uma bonita decoração com flores naturais por toda a casa, sem falar que elas estarão sempre renovadas.





4. Cultive uma mini horta





Essa é uma forma funcional de cultivar plantas para decorar sua casa na primavera e, ao mesmo tempo, ter temperinhos e outros tipos de verduras sempre frescas. Você não precisa de muito espaço, e pode escolher as espécies de acordo com seu gosto pessoal.





5. Cultive um jardim vertical





Esse modelo de jardim tem como principal vantagem ser adaptável a qualquer lugar. Portanto, mesmo que você não tenha muito espaço disponível, um cantinho, a parede do corredor ou mesmo um pedacinho na varanda, já é o suficiente.





Você pode usar uma grande para colocar os vasos e cultivar as mais variadas espécies, inclusive plantas comestíveis, como os temperinhos e as ervas para chá.





6. Tenha objetos e artigos decorativos com flores





Você pode mudar as capas das almofadas, as fronhas, as colchas das camas, a louça, e o que mais desejar, usando sempre motivos florais para deixar a casa com um ar primaveril.

Capas de almofada com flores trazem um clima primaveril Freepik

7. Dê atenção especial às cortinas





O tipo ideal de cortinas para essa época do ano são aquelas de tecidos mais fininhos e leves, tais como voil, linho, organdi e seda. Você pode optar ainda por cores suaves, tais como branco, verde ou outras colorações em tons pastéis.





8. Monte um jardim externo





Você pode decorar sua casa para a primavera também na parte externa do imóvel, montando um lindo jardim.





Use cadeiras confortáveis para colocar em volta, vasos de plantas de tamanhos variados, elementos decorativos e cultive espécies de flores resistentes à exposição solar.





Uma boa ideia é instalar pergolados, eles garantem um charme a mais na decoração e ainda deixam o jardim confortável e com sombra.





Certamente, agora você já sabe como decorar sua casa para primavera. Então, é mãos à obra e se preparar para receber essa estação tão linda.