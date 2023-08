SIGA NO

1565

Estação das flores traz ares de renovação à casa Freepik



preparar a casa para a primavera, uma estação alegre, cheia de Está chegando a hora de fazer algumas mudanças e, uma estação alegre, cheia de cores e flores.





Você sabia que a palavra primavera é derivada do latim? A expressão primo verde significa primeiro verão. Ou seja, é a estação que antecede ao verão.





No Brasil, a estação começa entre os dias 22 e 23 de setembro. É importante saber que a primavera acontece em épocas distintas no hemisfério norte e no sul.





Estar preparado para essa estação tão linda é muito importante. Por isso, vamos te dar 7 dicas para preparar sua casa para receber a primavera. Veja a seguir quais são elas:





1. Comece guardando os itens usados no inverno





Devido ao clima frio , é comum o uso de cobertores, edredons e mantas, que serão dispensadas nas próximas estações.





Portanto, o primeiro passo para preparar a casa para a primavera é lavar e guardar os agasalhos que não serão utilizados.





Faça uma boa higiene, deixe secar bem e armazene em embalagens plásticas para evitar contato com poeira.





2. Faça uma faxina pesada em casa





Nada melhor do que receber a nova estação com ares diferentes. Sendo assim, comece faxinando bem a casa.





Limpe armários e gavetas retirando papéis e objetos desnecessários, separe as roupas que não usa mais e doe para pessoas carentes ou instituições.





Verifique se há artigos ou móveis em casa sem utilidade. Esse pode ser um momento especial para praticar o desapego e deixar seu ambiente muito mais funcional.





Guarde objetos que não serão utilizados nos dias mais quentes, mas que terão utilidade no próximo inverno.





3. Troque as cortinas, dê preferência aos tecidos leves





As cortinas mais pesadas são ideais para os dias de inverno , pois ajudam a manter o conforto térmico em casa.





No entanto, para a primavera elas não são ideais. Prefira tecidos mais leves, tais como a seda, o voil, entre outros, assim você protege o ambiente interno do sol, mas não impede a circulação do ar.





Dê atenção especial às cores. Para esta estação, o ideal é que sejam cores claras, tons esverdeados ou outros de sua preferência.





4. Invista numa decoração floral





Uma das formas de preparar a casa para a primavera é investir numa decoração personalizada, mas que lembre bem a estação que está se iniciando.





Você pode usar criatividade, alinhada ao seu gosto pessoal e usar os mais variados artigos para decorar os ambientes.





Algumas opções são os quadros, vasos de flores, almofadas, mantas, colchas, itens decorativos, entre outros. Lembre-se que todos devem ter como motivo principal as flores.

5. Deixe sua casa perfumada





Nada melhor que ter um ambiente com um perfume agradável , não é mesmo? Os aromas cítricos, de lavanda e jasmim são ideais para deixar sua casa aromatizada e preparada para a primavera.

Velas podem deixar sua casa mais cheirosa Freepik

Você mesmo pode preparar o seu aromatizador de ambiente ou comprar pronto. Outra alternativa muito prática são as velas aromáticas, que você também pode personalizar a sua.





6. Invista numa boa iluminação





Durante o dia você pode aproveitar a luz natural, que nessa estação se estende por alguns minutos a mais que nos dias frios.





No entanto, investir numa boa iluminação à noite fará toda a diferença e vai valorizar ainda mais a decoração da sua casa.





7. Troque os móveis de lugar





Uma maneira simples e econômica de preparar a casa para a primavera é mudar os móveis de lugar. Pense sempre na funcionalidade e praticidade na hora de dispor cada um deles. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença.





8. Crie o cantinho do relaxamento





Os dias de primavera são mais longos. Essa condição permite que você aproveite mais a luminosidade natural.





Uma boa dica para preparar a casa para a primavera é montar um cantinho especial de relaxamento.





Você pode usar o espaço para ler um livro, meditar, ouvir sua música preferida, relaxar e descansar. Não se esqueça do conforto e da decoração com flores e tecidos leves.