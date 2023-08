1565

Velas aromáticas deixam a casa mais perfumada e aconchegante



As velas aromáticas são objetos muito populares e têm diversas utilidades, como na decoração da casa. Podem ser usadas para deixar o ambiente mais aconchegante, criar um clima romântico em um jantar a dois ou perfumar o cômodo.

Sendo assim, as velas aromáticas têm se tornado cada vez mais comuns nas casas porque, além de deixarem um cheirinho agradável no local, ainda auxiliam na decoração.

Já pensou em fazer você mesmo suas velas aromáticas, decorar e perfumar sua casa e ainda presentear alguém especial com este item? Pois bem, hoje ensinaremos o passo a passo de como fazer estas velas especiais.





Aprenda como fazer velas aromáticas





Com a chegada do inverno, o que as pessoas mais querem é ficar em casa em um lugar quentinho e agradável. Por isso, esta é a melhor época para aprender a fazer suas velas aromáticas.





Materiais

Velas em formatos cilíndricos, brancas ou coloridas, ou ainda pode optar por parafina; Giz de cera colorido (para os casos de velas brancas) ou se você for fazer a sua com parafina; Essências, perfumes, especiarias ou aromatizantes; Recipientes: copos, vidros ou formas; Panela, de preferência com bico.

Como fazer

Derreta as velas ou a parafina na panela em fogo baixo, não corte as velas antes de colocar na panela, assim os pavios podem ser reutilizados. Após derreter bem, retire os pavios e reserve o que for usar na nova vela, misture o perfume ou aroma da sua escolha. Coloque a cor escolhida e continue mexendo, logo após a mistura, desligue o fogo. Prenda o pavio no recipiente escolhido para moldar a vela, tomando o cuidado para que ele fique centralizado. Complete com o líquido e deixe esfriar.





Dicas de aromas





O item mais importante na sua vela aromática é o perfume, por isso separamos algumas dicas de aromas para você.





Óleos aromatizantes

É bom lembrar que os óleos aromatizantes costumam ser ótimos para fazer velas perfumadas, pois podem ser usados em outros itens perfumados também, já que o seu cheiro é bem presente. Além disso, há diversos aromas disponíveis no mercado: alecrim, capim-limão, lavanda, frutas cítricas, entre outros. O que não faltam são opções para todos os gostos.

Para aqueles que acreditam no poder de atração exercido pelos aromas, as velas aromáticas de canela são conhecidas por atrair prosperidade, equilíbrio emocional e boas energias. Assim, para momentos de desânimo, os aromas cítricos são os mais indicados para se livrar do baixo-astral e atrair calma e boas vibrações, além de serem refrescantes.

Enquanto isso, os óleos aromatizantes de jasmim são ótimos para espaços de meditação e concentração. Já as velas aromáticas feitas deste perfume costumam trazer paz e equilíbrio. Falando em flores, o óleo de orquídea proporciona bem-estar. Maçã-verde é ideal para aguçar a criatividade e assim por diante.

Nesse sentido, são diversos óleos aromatizantes disponíveis no mercado, o ideal é fazer várias velas, cada uma com um aroma que lhe agrade mais. E quando estiver precisando renovar as energias, deixar para lá o baixo-astral ou atrair prosperidade, escolha a vela aromática com o perfume ideal para o momento.

Além de deixarem o ambiente mais cheiroso, as velas aromáticas servem como itens decorativos e artigos presenteáveis. Agora que você já sabe como fazer, basta colocar em prática nossas dicas e perfumar a sua casa.