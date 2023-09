SIGA NO

Alocasia amazônica é uma das melhores espécies para cultivar na sala Freepik



Plantas na sala são uma opção para deixar a sua decoração muito mais bonita, aconchegante e alegre.





Para escolher a espécie ideal para o seu ambiente é importante avaliar a incidência de luz solar dentro da sua sala, pois algumas espécies têm a necessidade de receber luz direta.





Avaliar o seu espaço e as necessidades da espécie que você deseja cultivar é a melhor forma de ter uma planta sempre bonita e que valoriza a decoração do seu ambiente.





Por isso, separamos as 8 melhores espécies de plantas para decorar a sua sala.





1. Alocasia Amazônica





Com uma coloração verde-bandeira intensa, essa espécie precisa de luz para crescer saudável, mas sem a necessidade de ficar exposta diretamente ao sol. Precisa ser regada com frequência, pois cresce em solo úmido. É ideal para salas de estar ou jantar.





2. Clorofito





Apesar das folhas delicadas, é uma espécie resistente, o que a torna ideal para ser cultivada em regiões mais quentes. Pode ser exposta à luz solar uma vez ao dia, sem incidência direta. Além disso, ela precisa de rega frequente. Uma grande vantagem é que você pode tirar mudas à medida que a planta cresce. Pode ser disposta na mesa da sala de jantar ou mesmo na mesinha central da sala.





3. Lírio da Paz





Essa espécie é ideal para quem não tem muito tempo para cuidar de plantas , mas não quer deixar de ter uma em sua casa ou escritório. Ela não precisa de luz direta, o que a torna ideal para ambientes fechados. Sem falar que a sua beleza encanta a todos. O Lírio não pode ficar escondido, portanto, use-o na decoração em cima de estantes, mesas principais,aparadores na sala de estar ou na recepção.

Lírio da paz não precisa de luz direta Freepik



4. Aglaonema





Por ser uma planta que se mantém brilhante e saudável por muito tempo, a Aglaonema é uma espécie resistente. Entretanto, precisa ser regada uma vez ao dia. Por não exigir muita luz, pode ser cultivada em vasos dispostos nos cantos da casa ou em cima de móveis.





5. Orquídea





Não há como negar que essa espécie possui uma beleza encantadora e contribui para deixar qualquer decoração muito mais sofisticada e moderna. Além disso, ela fica bem em qualquer ambiente, seja interno ou externo. No entanto, seu cultivo precisa de atenção, pois as necessidades da planta variam conforme a espécie.





6. Jade





Essa espécie é a ideal para quem deseja cultivar uma pequena árvore em casa, pois seu formato é bastante semelhante. Um dos destaques dessa planta é que ela não gosta de sol, portanto, é ideal para ambientes fechados e sem incidência de luz. Ela é excelente para decorar corredores ou cantos da casa. A rega precisa ser frequente, mesmo se tratando de uma espécie de suculenta.





7. Aloe Vera





Conhecida por seus poderes medicinais, ela auxilia no tratamento de irritações da pele e queimaduras. Essa planta é a espécie ideal para ser cultivada por quem não tem muita disponibilidade de tempo, pois é resistente e não precisa de muitas regas. No entanto, seu desenvolvimento só acontece plenamente quando exposto ao sol. Portanto, pode ser usada para decorar ambientes internos com incidência direta de luz solar ou ambientes externos.

Aloe Vera também é conhecida como babosa e tem poderes medicinais Freepik





8. Filodendro





Com suas folhas em formato de coração, essa espécie é bastante charmosa e de fácil cultivo. É uma das plantas para sala que deixa a decoração de estantes mais bonitas e pode ser disposta também no centro da mesa, na sala de jantar ou em algum móvel da casa. Seu cultivo é fácil, já que pode ser plantada em vasos, não precisa de luz solar direta nem rega frequente.





Agora que você conhece as 8 melhores espécies de plantas para sala, é hora de escolher suas espécies preferidas.