Casal investiu em luxo e sustentabilidade no lar Reprodução/ Filippo Bamberghi/ Casa Vogue



Quando se fala em inovação e consciência ecológica no universo das celebridades brasileiras, a casa sustentável de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello é um exemplo que se destaca.





O lar do casal, situado no interior de São Paulo, une luxo , conforto e sustentabilidade, revelando a importância da harmonia com a natureza sem abrir mão do estilo. Vem conhecer os detalhes desse paraíso.





Onde fica a casa?





Localizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, mais especificamente em uma área privilegiada com vista panorâmica, a residência de Claudia Raia e Jarbas está envolvida pela rica vegetação da região, que contribui para a sensação de aconchego e conexão com a natureza.





Como é a casa?





O empreendimento, repleto de charme e sofisticação, apresenta um design contemporâneo que valoriza a luz natural e beneficia a ventilação cruzada, essenciais para manter o ambiente fresco e agradável. Dentre os materiais utilizados na construção destaca-se a madeira , que dá um toque rústico e acolhedor.

Casa tem design contemporâneo e materiais rústicos, como madeira Reprodução/ Filippo Bamberghi/ Casa Vogue

No interior da residência , os espaços são amplos e integrados. A marcenaria Dell Anno foi responsável por grande parte dos móveis e armários, que se alinham perfeitamente com o projeto de Leo Shehtman, o renomado arquiteto por trás da criação desse refúgio ecológico.

Mansão fica no interior de São Paulo Reprodução/ Filippo Bamberghi/ Casa Vogue

Para além da estética, o projeto de Shehtman pensou em funcionalidades sustentáveis, como sistemas de captação de água da chuva e energia solar. Não é incrível?

Casa tem funcionalidades sustentáveis Reprodução/ Filippo Bamberghi/ Casa Vogue

O paisagismo é um dos pontos altos da propriedade, e realça a beleza natural do entorno, além de oferecer espaços de lazer e relaxamento. Áreas como o jardim e a piscina se tornam convites irresistíveis para aproveitar os dias ensolarados e as noites estreladas.





Quem é Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello?





Claudia Raia é uma das atrizes mais renomadas e queridas do Brasil. Com uma carreira que se estende por mais de três décadas, ela acumula papéis memoráveis tanto na televisão quanto no teatro.





Além de sua trajetória profissional, Claudia também é conhecida por seu espírito inovador e sua paixão por questões ambientais, o que se reflete na escolha por uma casa sustentável.





Seu marido, Jarbas Homem de Mello é um ator, cantor, bailarino e diretor brasileiro, amplamente reconhecido por seu trabalho no teatro, especialmente em musicais. Ao longo de sua carreira, ele tem se destacado em várias produções teatrais, interpretando papéis de destaque e dirigindo espetáculos.





Ao lado de Jarbas, Claudia demonstra que é possível viver com luxo e, ao mesmo tempo, ter uma vida alinhada com o cuidado pelo planeta. A escolha por uma residência ecológica não é apenas uma tendência, mas uma demonstração de responsabilidade e consciência ambiental.





Em um mundo onde a sustentabilidade se tornou um tema central, é inspirador ver personalidades como Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello dando o exemplo e mostrando que é possível conciliar conforto, beleza e cuidado com o meio ambiente.





A casa do casal, situada no coração do interior paulista, é uma verdadeira aula de como a arquitetura e o design podem trabalhar em favor da natureza e do bem-estar dos seus habitantes. Neste lar, modernidade e consciência coexistem em perfeita harmonia.