Mansão mais cara dos EUA está localizada em Los Angeles, Califórnia, e tem valor imensurável para muitos.





São tantos zeros que não dá nem para imaginar o que essa mansão tem de tão especial. Afinal, considerando quanto custa a casa mais cara dos EUA, é possível comprar centenas de outros imóveis, não é mesmo?





Conheça hoje a mansão avaliada como a mais cara dos EUA. Separamos um conteúdo especial que vai te explicar o porquê do valor dela.





Quanto custa a casa mais cara dos EUA?





Apelidada de The One, a mansão mais cara dos EUA passou por uma minuciosa avaliação que estimou seu valor em US$ 295 milhões, cerca de R$ 1,46 bilhão.





Entretanto, durante o leilão, em março de 2022, ela foi arrematada por US$ 141 milhões, aproximadamente R$ 779 milhões.





Anteriormente, seu valor estimado já foi de US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,46 bilhões.





Uma verdadeira aquisição para quem é fã de propriedades de luxo. Já pensou em morar em uma casa tão grande e cara como essa?





Onde fica a mansão mais cara dos EUA?





Localizada em Bel Air, bairro mais luxuoso de Los Angeles, a mansão mais cara dos Estados Unidos fica na Califórnia.





Como é a mansão mais cara dos EUA





A construção da residência levou 10 anos e foi concluída em 2022, ano da venda. O responsável pelo empreendimento foi Nile Niami, da Crestlloyd LLC.





A The One está localizada em um terreno de 12 mil metros quadrados e posicionada em um nível elevado que tem vista livre para o Oceano Pacífico e o famoso centro de Los Angeles.

A casa principal tem 9.800 metros quadrados de área, tendo, somente a suíte master, 500 metros quadrados. São 21 quartos , 42 banheiros , 8 metros de pé direito e garagem com espaço para mais de 30 carros e duas plataformas giratórias.





Ela tem, ainda, uma biblioteca de dois andares com varanda, espelhos d'água em paredes com grandes janelas, cinema com mais de 40 lugares e sistema Dolby Digital, quatro pistas de boliche, boate, salão de beleza, spa com várias salas e adega para 10 mil garrafas.

Já a casa de hóspedes tem três quartos, janelas que vão do piso ao teto, piso de tacos de madeira e lustre assinado.





O alto valor da venda incluiu obras de arte site specific, ou seja, criadas de acordo com o ambiente em que estão. Entre as peças estão uma escultura abstrata do artista Mike Fields no saguão principal, uma escultura de vidro de Simone Cenedese, e uma instalação de borboletas de Stephanie Fields.

