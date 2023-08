1565

Casa fica em condomínio fechado no Alto de Pinheiros Reprodução/ Youtube



Um dos imóveis que mais vem sendo comentado nos últimos meses é a mansão da Gabriela Prioli, apresentadora de TV e advogada. A casa, que vem tomando os olhos dos brasileiros, fica no Alto de Pinheiros, em São Paulo.





No entanto, não é só a sua localização e tamanho que chama atenção. A mansão de 455 metros quadrados tem um projeto de interiores rico em cores assinado pelo arquiteto renomado Murilo Lomas.





Quer saber mais sobre a casa Gabriela Prioli? Leia a seguir!





Onde fica a casa?





A casa de Gabriela Prioli fica localizada em um condomínio fechado em Alto de Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. A mansão chama a atenção de quem conhece ou vê apenas algumas fotos. Afinal, a presença de cores forma uma verdadeira obra de arte.

A área gourmet e piscina são integradas com a cozinha Reprodução/ Youtube

A apresentadora relatou que ela e seu marido, Thiago Mansur, sempre tiveram o desejo de morar em casas e não apartamentos. Mas Thiago desejava que fosse em um condomínio localizado em algum bairro central de São Paulo para receber visitas.





Depois de refletir, os dois reuniram as ideias e chegaram à conclusão de que essa mansão seria perfeita para as necessidades do casal. Daí, iniciaram os projetos com o arquiteto Murilo Lomas para que a casa ficasse com a cara dos dois e da filha do casal, Ava.





Reformas feitas na casa





Gabriela Priori comentou em uma das entrevistas que a casa era muito diferente do projeto atual. Afirmou que quase desistiu do negócio, pois quase não via potencial no imóvel para se tornar o que ele tanto sonhava para ser a sua casa.





Foi necessário derrubar algumas paredes, abrir janelas , integrar outros ambientes e modificar até mesmo a área de jardim. O casal disse que foi um desafio.





Um detalhe importante é que a principal mudança foi a de colocar a sala de TV onde ficava a antiga cozinha e construir uma extensão da casa, onde era o quintal, para abrigar a nova cozinha. Assim, o cômodo ficou próximo à área gourmet, piscina e o muro de plantas , o que propõe às pessoas desfrutar de todos esses ambientes como um espaço único.

Cozinha foi construída onde antes era o quintal Reprodução/ Youtube

Por fim, outro ponto importante na reforma foi a ideia do arquiteto Murilo em colocar detalhes de madeira para tornar a casa ainda mais acolhedora. Esse elemento está presente desde o piso, até corrimãos e painéis.





A mansão Gabriela Priori foi pensada minuciosamente para o casal





A apresentadora fala que tem certeza que a mansão agora é a cara do casal, após uma longa jornada de desafios e mudanças. As cores, o piso, quadros, móveis e jardim, tudo tem um toque de escolha dos dois.





Thiago fala que nada foi comprado só por comprar, para a casa estar como é hoje eles tiveram que estudar o ambiente e entender a casa. Assim, investiram no que os ambientes realmente precisavam para agregar aconchego e beleza ao espaço.





Quem é Gabriela Priori

Gabriela Prioli é advogada e apresentadora Manuela Scarpa/Brazil News

Gabriela Prioli é advogada e apresentadora, ela ficou conhecida por sua participação em alguns programas da CNN Brasil como comentarista de assuntos relacionados à política e sociedade. Atualmente, é apresentadora do programa Saia Justa no GNT. No âmbito pessoal, é casada com o DJ Thiago Mansur e mãe da pequena Ava, que nasceu em dezembro de 2022.