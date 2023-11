Se você é do time que não resiste a uma boa superstição ou simplesmente adora encher sua casa com plantinhas, então você vai se amarrar na "dinheiro-em-penca".

Esta planta, além de ser um charme na decoração, ainda carrega a fama de atrair riquezas para quem a cultiva. Nesse artigo, vamos ensinar a cultivar essa pequena maravilha da natureza, e quem sabe não sobra uma grana extra no fim do mês?

Como é a planta dinheiro-em-penca

Conhecida cientificamente como Plectranthus verticillatus, a dinheiro-em-penca tem sua origem na África e em Madagascar. Ela é uma suculenta bastante peculiar, com folhinhas arredondadas que lembram moedas (daí o nome sugestivo). Suas folhas são pequenas, carnudas e com um verde intenso que irradia vida e esperança de dias mais prósperos.

Como plantar dinheiro-em-penca

Para começar a sua plantaçãozinha de "money" verde, você vai precisar de um bom substrato. A mistura ideal para essa plantinha é feita de terra vegetal e areia, na proporção de 1:1.

Isso porque ela gosta de um solo bem drenado, para que suas raízes não fiquem molhadas demais e apodreçam. Você pode iniciar o cultivo por estaquia, ou seja, cortando um ramo da planta-mãe e plantando diretamente no substrato preparado.

Como cultivar dinheiro-em-penca

A dinheiro-em-penca é uma planta que gosta de chamego, mas nada de mão pesada. Coloque-a em um local com luz indireta ou meia-sombra; ela não é muito fã de sol pleno. A rega deve ser moderada, apenas quando o substrato estiver seco ao toque. Não vá afogar a pobrezinha achando que vai ajudar, hein? Ah, e ela adora um clima mais ameno, então se você mora num lugar mais quente, procure um cantinho fresco para ela.

Suculenta é perfeita para compor terrários Reprodução/ Blog da Plantiê

No quesito alimentação, não é preciso muita coisa. Uma adubação com fertilizante líquido uma vez por mês durante o período de crescimento já é o suficiente para mantê-la feliz e prosperando.

Outro detalhe importante é que ela gosta de espaço; então, quando perceber que ela cresceu bastante, pode ser uma boa ideia trocar para um vaso maior ou fazer uma poda para que ela se mantenha saudável.

Como usar dinheiro-em-penca na decoração

Agora que você já é quase um expert em dinheiro-em-penca, que tal algumas dicas de como fazer essa gracinha brilhar na sua casa? Essa suculenta é perfeita para compor terrários, aqueles mini-jardins que ficam lindos em qualquer canto.

Você também pode usá-la em vasos suspensos, dando um toque verde vertical ao ambiente. E que tal como centro de mesa? Um vasinho com dinheiro-em-penca é simples e elegante, além de trazer aquele ar de natureza para dentro de casa.

Ela também arrasa no home office. Dizem que plantas aumentam a produtividade, e vamos combinar que, se ela realmente atrair dinheiro, melhor ter por perto enquanto trabalha, né? Além disso, a dinheiro-em-penca se dá super bem em varandas cobertas ou até mesmo no banheiro, já que ela não é muito exigente com luz.

Agora que você já sabe tudo sobre a dinheiro-em-penca, está pronto para adicionar um pouco mais de verde (e quem sabe fortuna) à sua vida.

E lembre-se: se o dinheiro de verdade não vier em penca como a planta, pelo menos a alegria e a satisfação de cuidar de um serzinho vivo já são uma bela forma de riqueza. Cultivar uma planta é cultivar esperança, e isso, meus amigos, não tem preço.