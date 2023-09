1565

Cultivar plantas medicinais em casa é uma boa opção para quem aprecia uma forma mais natural de tratar e evitar doenças.





Além disso, promover um momento relaxante com um chá quentinho e saboroso pode transformar o dia de qualquer pessoa.





Nesse artigo vamos te mostrar as 13 espécies de plantas medicinais mais populares e como cultivar cada uma delas.





Plantas medicinais para cultivar em casa:





Confira abaixo a lista completa com plantas medicinais populares e fáceis de cuidar.





1. Alecrim





Auxilia no alívio de hematomas gerados por contusões e no tratamento de doenças reumáticas. Seu cultivo é simples, podendo ser feito em vaso diretamente no solo, com rega espaçada e boa luminosidade.





2. Agrião





Ideal para tratamento de bronquites crônicas, gengivites, aftas, acne e para melhorar a digestão. Seu cultivo é bem fácil, mas exige rega constante, sem deixar encharcar.





3. Boldo





Muito indicado para auxiliar no processo digestivo, por estimular o funcionamento da vesícula biliar. Por ser muito resistente, seu cultivo deve ser feito com total exposição ao sol e suas regas são bem espaçadas.





4. Babosa





Muito usada na beleza dos cabelos e das unhas, é indicada também para o tratamento de lesões e queimaduras. É uma planta bem independente que não exige regas frequentes, apenas exposição direta ao sol.

5. Camomila





A camomila tem efeito calmante, auxilia no tratamento da insônia e da ansiedade, no alívio de cólicas menstruais e também de gripes e resfriados. Seu cultivo deve ser feito à meia-sombra, com solo bem nutrido e regas mais espaçadas no outono e no inverno, e mais frequentes na primavera e no verão.





6. Capim-cidreira





Além de ter um perfume maravilhoso, essa capim-cidreira ou capim-limão é indicada para dores de cabeça e para aliviar a tensão nos músculos. Alivia cólicas e reduz o inchaço das pernas e pés, por ter ação diurética. Pode ser cultivado em vasos ou diretamente no solo. É uma planta resistente, não exige rega frequente, mas precisa de luz solar direta.





7. Erva-doce





Indicada para problemas estomacais, tais como má digestão, excesso de gases e também para dor de cabeça, seu aroma agradável promove um efeito relaxante. É uma planta que gosta de calor, por isso, deve ser plantada onde pode ficar diretamente exposta ao sol.





8. Guaco





Indicado para o tratamento de problemas respiratórios, feridas, varizes e alívio de coceira. Seu cultivo é bem fácil, pois se adapta aos mais variados climas e solos e não exige rega frequente.





9. Hortelã





Conhecida pelo efeito expectorante e aroma agradável, é bastante usado para tratar gripes e resfriados, além de ter efeito calmante e também auxilia na digestão. Seu cultivo é bem simples, ele precisa de sol e rega frequente.





10. Lavanda





Além de ter flores muito bonitas, essa planta aromática é utilizada para combater os efeitos colaterais das quimioterapias, dores de cabeça, ansiedade, insônia e ainda relaxar. Essa espécie gosta de sol e se desenvolve muito bem em solo com adubos orgânicos. Sua rega pode ser feita a cada dois dias.





11. Manjericão





Embora muito conhecido como tempero, essa planta tem poderes medicinais para tratar problemas como garganta inflamada, baixar a febre e aliviar o cansaço. Você pode cultivá-lo em vasos, mas precisa ter cuidado para não exagerar na rega, pois o solo úmido favorece o aparecimento de pragas.





12. Mastruz ou erva-de-santa-luzia





Muito usado na eliminação de vermes intestinais, o mastruz tem poder anti-inflamatório, antibacteriano e antioxidante. É usado também para combater resfriados e gripes. Gosta de solo úmido e rico em adubo orgânico. Deve ser cultivado à meia sombra.





13. Ora-pro-nóbis





O ora-pro-nóbis é muito utilizado na prevenção e tratamento de anemias. É uma planta rica em proteínas, por isso, é ideal para quem está em processo de emagrecimento. Além disso, ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Seu cultivo é simples, basta plantar em um vaso ou local com luz solar direta, irrigar apenas quando o solo estiver seco e adubar com esterco bovino 2 vezes ao ano.





Escolher as plantas medicinais para cultivar em casa é algo simples, mas você deve ficar atento à sua rotina e à disponibilidade de espaço.





Montar um jardim vertical pode ser a melhor alternativa, pois você poderá cultivar várias espécies e ter sempre a opção de cuidar da sua saúde de forma natural.