"Quarta começou agitada!" Além das prisões das Bezerras, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião pertencente à empresa do cantor sertanejo Gusttavo Lima como parte da Operação Integration. Entretanto, a equipe do artista informou, nesta quarta-feira (4), que a aeronave não pertence mais a ele e que está em seu nome por questões burocráticas.

"A aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações. Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão", diz a nota enviada ao Terra, que não informou a data em que a transação foi realizada.

Para quem não acompanhou, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa por suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Alves, também foi detida. Nas redes sociais, Danielle Bezerra, irmã de Deolane, confirmou a prisão da influenciadora e também de sua mãe, Solange Bezerra.

"Nós temos uma vida pública, e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada", exclamou ela.