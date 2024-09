O longa Ainda Estou Aqui é um dos maiores destaques do cinema brasileiro deste ano. O filme, que já passou por importantes festivais e tem o Oscar no horizonte, conta com a atuação de Fernanda Torres como um dos principais destaques.

A atriz tem atraído a atenção da crítica internacional desde as primeiras exibições. Nesta semana, foi a vez do Festival de Veneza, onde críticos de portais norte-americanos elogiaram extensivamente a atuação da experiente atriz brasileira.





Com estreia no Festival de Veneza no dia 1º de setembro, o filme é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de sua família. Ovacionado por dez minutos durante o festival, o longa foi dirigido por Walter Salles, conhecido por Central do Brasil, e conta com Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no elenco.

Fernanda Torres recebeu elogios extensivos por sua interpretação de Eunice, a protagonista da história. A Deadline descreve Fernanda como uma figura cultural no Brasil e elogia sua atuação. “É uma performance que deve catapultá-la para a corrida por prêmios, 25 anos depois que sua mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada ao Oscar pelo filme inovador de Salles, Central do Brasil”, afirma o veículo.

O Hollywood Reporter também relembra a indicação de Fernanda Montenegro e exalta Fernanda Torres, destacando a relação entre as duas. A Variety descreve a atuação de Torres como “soberba”, no melhor sentido, enquanto a Screen Daily a considera “magnífica e complexa”.

Após o Festival de Veneza, o filme participará do 49º Festival de Toronto e do 62º Festival de Nova York. Com aparições em tantos festivais internacionais, Fernanda Torres trilha o caminho para o Oscar, e os brasileiros esperam que ela possa superar a participação de sua mãe, 25 anos atrás, quando perdeu a estatueta de Melhor Atriz para Gwyneth Paltrow.