Temas de "moana", "O Rei Leão", "Aladdin" e "Tarzan" estarão no repertório do Madrigale



Em 2023, o Coro Madrigale comemorou seus 30 anos de formação. Coincidentemente, foi também o ano em que a Disney completou um século. Em homenagem às duas datas, o coro mineiro criou um concerto especial centrado nas trilhas sonoras das produções de sucesso do estúdio norte-americano.

A estreia, realizada em setembro do ano passado no Conservatório da UFMG, teve ingressos esgotados, com pessoas ficando de fora sem conseguir entradas. As duas apresentações seguintes, na Fundação de Educação Artística (FEA), também foram sucesso de público.

A ótima receptividade levou o grupo a repetir a dose com apresentação única nesta quinta-feira (5/9), no Teatro Sesiminas.



Para o maestro Arnon Oliveira, o sucesso do recital tem explicação simples:"Todo mundo adora Disney. É uma coisa Disney mesmo”. Ele conta ter feito a seleção daquilo que toca o coração para montar o concerto.



O maestro destaca ainda que a apresentação do Madrigale é destinada a pessoas de todas as idades. Já houve até três gerações da mesma família na plateia, revela Arnon.



"Temos a ideia de que as músicas são para crianças, e são mesmo, mas para a nossa criança interna, para todos nós que assistimos aos filmes da Disney no passado.”



De origem belo-horizontina, o Coro Madrigale é um grupo independente que sobrevive sem patrocínio, com a ajuda de amigos e membros do coral.



“Pegamos o mote da Disney porque o Madrigale sempre foi o trabalho de uma turma sonhadora, que quis montar um coro de referência a partir da experiência que cada um tinha. E esse coro acabou se tornando um jovem senhor de 30 anos”, comemora Arnon.

A escolha do repertório foi coletiva, envolvendo tanto o maestro quanto os cantores. A seleção inclui desde trilhas sonoras mais antigas – de "Pinóquio" e "A Bela Adormecida", por exemplo – até músicas de filmes mais recentes, como "Moana". O programa ainda conta com canções de “O Rei Leão”, “Aladdin”, “Mulan” e “Tarzan”.

Beatles e Bee Gees

Arnon Oliveira conta que o processo de preparação para o concerto começou com partituras e arranjos importados de músicos dos Estados Unidos e da Inglaterra.



"O coral é um conjunto de vozes, mas também é um instrumento", explica. Ao todo, foram seis meses de preparação para a primeira apresentação do repertório.



A celebração dos temas dos clássicos da Disney na noite de amanhã promete emocionar. “É isso que nos move. A gente costuma lembrar sempre que a missão principal do Madrigale é emocionar. Não tem como não se sentir tocado com esse repertório.”



O maestro também destaca a importância de trazer repertório popular para as salas de concerto, marca que o Madrigale vem mantendo ao longo dos anos.



Atualmente, o coro mineiro prepara novo espetáculo com sucessos da música internacional, que deve estrear no ano que vem. O repertório vai de Beatles a Bee Gees.



“CONCERTO DISNEY”

Com o Coro Madrigale, nesta quinta-feira (5/9), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40, à venda pelo Sympla